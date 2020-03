Prawa i obowiązki pacjenta w terapii. Jego działanie nie zawsze jest fanaberią i złą wolą

Naczelna Izba Lekarska zaproponowała, aby - podczas dalszych prac nad nowelizacją Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta - zawrzeć w niej obowiązki pacjentów, m.in. zakaz zatajania informacji o stanie zdrowia. Zachowania pacjentów w czasie walki z koronawirusem pokazują, jak jest to ważne.

Jak przypominał prof. Andrzej Matyja, prezes Naczelnej Rady Lekarskiej, samorząd lekarski w propozycjach przedstawionych ministrowi zdrowia także sugerował, aby prace nad zmianami w ustawie obejmowały wprowadzenie do jej treści zbioru obowiązków pacjenta. Proponował m.in. nałożenie na pacjenta obowiązku przekazywania personelowi medycznemu pełnych informacji dotyczących stanu zdrowia oraz o przyjmowanych lekach. Postulował też wprowadzenie zakazu zatajania informacji czy podawania informacji nieprawdziwych.

- Z niedawno opublikowanego raportu dotyczącego polipragmazji, opracowanego przez NFZ wynika, że około 1/3 Polaków po 65. roku życia przyjmuje co najmniej 5 leków dziennie. Taka polipragmazja, gdy pacjenci nie są świadomi konsekwencji, staje się groźna dla zdrowia osób starszych obciążonych dodatkowymi chorobami - nadciśnieniem, niewydolnością krążenia. Dlatego ważne, by będąc na wizycie u lekarza pacjenci starali się przekazać wszystkie aktualne spisy przyjmowanych leków wraz z dawkami. Co istotne, dotyczy to nie tylko leków zakupionych w ramach ordynacji, ale też kupowanych bez recepty oraz suplementów diety - mówił nam prof. Andrzej Matyja.

Ostrzeżenie bez sankcji

Wpisanie obowiązku o podawaniu lekarzowi wszystkich istotnych informacji o stanie zdrowia i przyjmowanych lekach pełniłoby rolę ostrzeżenia dla pacjentów, ale bez sankcji. - Tu nie chodzi o wyciąganie konsekwencji, bo trudno je stosować wobec człowieka chorego, wymagającego pomocy, ale o uświadomienie pacjentowi, jak powinien się zachować dbając o zdrowie - podkreśla.

Podobne stanowisko reprezentował Rzecznik Praw Pacjenta, wpisując w projekt ustawy punkty mówiące m.in. o dbałości pacjenta o właściwy przebieg procesu terapeutycznego oraz o koniecznej współpracy z lekarzem.

- Jeśli pacjent oczekuje efektów leczenia, a nie zamierza podawać pełnej informacji o swoim stanie zdrowia, to konieczna jest refleksja po co chce skorzystać z porady lekarskiej. Zatem takie zalecenie powinniśmy mimo wszystko jednak mieć zapisane w prawie, ale jako element edukacji, przypominania, bez sankcji - mówi Jakub Gołąb, dyrektor Departamentu Dialogu Społecznego i Komunikacji Biura Rzecznika Praw Pacjenta.