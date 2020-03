Prezes Częstochowskiej OIA apeluje do właścicieli i kierowników aptek

Wygrajmy tę wojnę służąc społeczeństwu, ale jednocześnie dbając o naszych farmaceutów - apeluje prezes Izby (Fot. Archiwum)

Jest mało prawdopodobne, by zachorowania ominęły naszą grupę zawodową, ale dołóżmy wszystkich starań, by takich zachorowań było jak najmniej i by oddalić od nas widmo zamykania na głucho aptek z powodu braku personelu - wskazuje Przemysław Orlikowski, prezes OIA w Częstochowie.

- Jesteśmy w bardzo trudnym okresie dla wszystkich pracowników Ochrony Zdrowia w tym farmaceutów pracujących w aptekach, szpitalach i hurtowniach. Rozprzestrzeniająca się epidemia wywołana koronawirusem, której skutkiem jest ostra choroba układu oddechowego SARS-COV-2, wkracza dopiero w szczyt zachorowań. Apteki ogólnodostępne w naszym kraju są często pierwszym punktem kontaktu dla osób z problemami zdrowotnymi. Farmaceuci mogą odegrać kluczową rolę w zapobieganiu rozprzestrzeniania się koronawirusa, mogą odgrywać ważną rolę w edukacji społeczeństwa, poprzez umiejętne udzielanie informacji. Ale, żeby tak się stało, sami muszą być bezpieczni i czuć się bezpiecznie - podaje w komunikacie Przemysław Orlikowski, prezes OIA w Częstochowie. Dlatego zwraca się z apelem i prośbą do właścicieli aptek, osób decyzyjnych i kierowników aptek o podjęcie wszystkich możliwych środków zabezpieczających zdrowie i bezpieczeństwo pracy swoich pracowników. Wskazuje, że należy rozważyć ograniczenie godzin czynności apteki, wprowadzić awaryjny plan pracy personelu, chronić personel apteki środkami ochrony osobistej ( maski, rękawice, śr. dezynfekcyjne), monitorować stan zdrowia farmaceutów. W ocenie prezesa OIA powinno się także prowadzić restrykcyjną procedurę sprzątania i dezynfekcji, wzmocnić edukację i świadomość pacjentów oraz chronić przed narażeniem na infekcję. - Jest mało prawdopodobne, by zachorowania ominęły naszą grupę zawodową, ale dołóżmy wszystkich starań, by takich zachorowań było jak najmniej i by oddalić od nas widmo zamykania na głucho aptek z powodu braku personelu. Po części zależy to od kadry zarządzającej swoimi jednostkami, czyli właścicieli, kierowników i osób decyzyjnych. Apeluję do Państwa doświadczenia, wiedzy i sumienia. Wygrajmy tę wojnę służąc społeczeństwu, ale jednocześnie dbając o naszych farmaceutów. Niech walka z epidemią i wyjście z niej obronną ręką będzie również naszym udziałem - podkreśla Przemysław Orlikowski. Więcej: czestochowa.oia.org.pl

