Prezes NRA: niektórzy przedsiębiorcy nie dostosowują się do zaleceń

Apteki są oblężone z powodu koronawirusa. W jednej aptece w Katowicach stanowiska obsługi zostały oddzielone specjalną powłoką. Wygląda to tak, jakby w środku prowadzony był gruntowny remont. - Takie zabezpieczenia wprowadzono, aby jak najbardziej unikać bezpośredniego kontaktu z klientami - mówi "Dziennikowi Zachodniemu" pracownica apteki.

Dzięki temu osoby, które odwiedzają aptekę, mogą czekać na swoją kolej w środku, a nie na zewnątrz. Tak też jest w przypadku aptek, które zamontowały specjalną szybkę ochraniającą farmaceutów. Niekiedy, mimo takiej ochrony, pracownicy proszą klientów dodatkowo o zachowanie odpowiedniej odległości od stanowiska.

Apteki robią, co mogą, aby chronić siebie i pacjentów. Elżbieta Piotrowska-Rutkowska, prezes NRA przypomniała w Polsacie News o wystosowaniu przez samorząd apelu i zaleceń do przedsiębiorców prowadzących apteki o wdrożenie procedur zabezpieczających personel apteczny przed możliwością zakażenia koronawirusem.

- Większa część przedsiębiorców dostosowała się do naszych zaleceń, nie mniej jednak otrzymujemy sygnały od farmaceutów, że są problemy i niektórzy bagatelizują możliwość zakażenia. Farmaceuci są na pierwszej linii frontu, dlatego też te środki, które podejmują właściciele aptek i sami aptekarze są po co, aby personel był bezpieczny, ale też przede wszystkim pacjent - mówiła prezes NRA.

Farmaceuci ponadto apelują do pacjentów, aby ograniczyli wizyty do minimum i kupowali tylko niezbędne leki. Uspokajają, że leków w aptekach nie brakuje, co potwierdza Elżbieta Piotrowska-Rutkowska:

- W obecnej sytuacji nie brakuje leków. Apteki mają zapasy, hurtownie dostarczają leki do aptek, mimo, że robią to raz dziennie ze względu na trudności z personelem. Natomiast mam nadzieję, że tych leków nie zabraknie, nie mamy takich sygnałów ani ze strony hurtowni, producentów leków, czy resortu zdrowia. Są dostawy do Polski, więc obecnie nie ma takiego zagrożenia - zapewniała prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej.