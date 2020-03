Prezes NRA: rząd powinien już wprowadzić ceny regulowane

Rosną ceny wyrobów medycznych. Należy temu przeciwdziałać. Ceny na poziomie producenta, hurtowni i apteki powinny być już cenami regulowanymi. Należy tutaj wykorzystać możliwości, jakie daje specustawa - mówi Elżbieta Piotrowska-Rutkowska, prezes NRA.

- Niektórzy producenci czy przedsiębiorcy wykorzystują pandemię. Bardzo poszybowały w górę ceny wyrobów medycznych, takich jak maseczki – nawet do 700 procent, rękawiczki jednorazowe – do 150 procent, wzrosły ceny także środków dezynfekujących – od 50 do 100 procent – wymieniała w rozmowie z Polsatem News, prezes NRA, Elżbieta Piotrowska-Rutkowska.

Jak dodała, bardzo zdrożały również substancje recepturowe stosowane do wytwarzania preparatów dezynfekujących w aptece.- Do tej pory średnia cena etanolu, który służy nam do produkcji środka dezynfekcyjnego wynosiła 200 zł, teraz jest to cena ok. 600 zł, nie mówiąc już o glicerolu, który z ceny 80 zł poszybował do wysokości prawie 1300 zł za litr – mówiła prezes NRA.

Zaapelowała do rządu, aby w takiej sytuacji wykorzystać możliwości, jakie daje specustawa. – Ceny na poziomie producenta, hurtowni i apteki powinny być już cenami regulowanymi. Taką decyzję może podjąć minister zdrowia po przeanalizowaniu sytuacji i mam nadzieję, że to się odbędzie. Samorząd przekazuje resortowi uwagi, mówiąc o tym, że te ceny są dla nas zastraszająco wysokie – powiedziała.

Zaznaczyła, że to nie apteki podnoszą ceny, jak mogą myśleć niektórzy pacjenci, ale robią to producenci, dystrybutorzy, osoby biorące udział w dystrybucji wyrobów medycznych. - Farmaceuci bardzo często sprzedają wyroby medyczne czy środki dezynfekcyjne w cenach hurtowych, nie pobierając przy tym żadnej marży.

- Jeżeli nie zrobimy odpowiedniej regulacji te ceny nie spadną. Otrzymuję od farmaceutów oferty zakupu maseczek jednorazowych i one są naprawdę wysokie. Przy czym zauważamy, że jakość tych maseczek nie spełnia wymagań, które są określane w odpowiednich przepisach prawa – wskazała prezes Piotrowska-Rutkowska.