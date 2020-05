Prezes NRA: to kolejny ważny etap procedowania UOZF

Mam nadzieję, że procedowanie projektu UOZF odbędzie się w spokojnej atmosferze, ponad partyjnymi podziałami, co z kolei zaowocuje możliwie szybką ścieżką legislacyjną zakończoną uchwaleniem tej regulacji – mówi Elżbieta Piotrowska-Rutkowska, prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej.

26 maja br. podczas posiedzenia Sejmowej Komisji Zdrowia odbyło się pierwsze czytanie projektu ustawy o zawodzie farmaceuty.

Podczas posiedzenia wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski przedstawił ogólne założenia projektu uwypuklając znaczenie ustawy nie tylko dla samych farmaceutów, ale również dla całego systemu ochrony zdrowia. Jak relacjonuje NIA, zwrócił szczególną uwagę na zachowanie niezależności farmaceutów podczas wykonywania przez nich codziennych obowiązków, możliwość świadczenia opieki farmaceutycznej zarówno w aptekach ogólnodostępnych i szpitalnych, rolę w interdyscyplinarnych zespołach medycznych oraz związane z tymi działaniami oszczędności dla systemu.

– Potencjał kadrowy i intelektualny farmaceutów powinien zostać właściwe wykorzystany. Oczekujemy, że ustawa stanowić będzie wsparcie dla całego systemu ochrony zdrowia. Mocno postawiliśmy w niej również na niezależność farmaceuty– podkreślił Maciej Miłkowski.

Ważnym celem wprowadzenia ustawy o zawodzie farmaceuty jest również według Macieja Miłkowskiego zapewnienie pacjentom holistycznego podejścia do choroby oraz całego procesu leczenia. Takim gwarantem w jego ocenie ma być właśnie farmaceuta.

Podczas posiedzenia głos zabrał również jedyny farmaceuta w sejmie, poseł Paweł Rychlik, dziękując rządowi za pracę nad ustawą. – Chciałem podziękować rządowi za przygotowanie i przedłożenie do prac komisji tej ustawy. Po upadku komunizmu od 1989 roku to właśnie farmaceuci jako jedna z nielicznych grup zawodowych zaufania publicznego była bez tej ustawy. I dzisiaj to jest właśnie procedowane – powiedział poseł.