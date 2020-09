Prezes ŚIA komentuje kwestię dostępności szczepionek p/grypie

Na przełomie października i listopada przypadnie szczyt szczepień i wtedy będzie jasne, jaki naprawdę jest popyt na szczepionki przeciwko grypie - mówi dr Mikołaj Konstanty, prezes Śląskiej Izby Aptekarskiej.

Prezes ŚIA był gościem czwartkowej (10 września) audycji Radia eM. Zauważył, że faktycznie w tej chwili nie w każdej aptece w woj. śląskim jest dostępna szczepionka na grypę. Zaznaczył jednak, że liczba zamawianych na każdy sezon szczepionek jest oparta na zapotrzebowaniu z poprzedniego roku. Tymczasem u progu obecnego sezonu popyt jest większy.

- Co roku mamy grupę pacjentów, która o tej porze rozpoczyna poszukiwania szczepionek przeciwko grypie. Szczepionki to taki wyjątkowy wyrób medyczny, który dociera do Polski w pewnych partiach i on rzeczywiście jest na początku limitowany. Tak dzieje się co roku. Natomiast w tym roku jesteśmy w specyficznej sytuacji pandemicznej i zainteresowanie jest większe – mówił dr Konstanty.

- Ograniczenia dotyczące ich dystrybucji pojawiają się cyklicznie, natomiast mam nadzieję, że zgodnie z deklaracjami, które płyną do nas z ministerstwa zdrowia, liczba zamówionych szczepionek jest dokładnie taka sama a nawet zwiększona – wskazał.

Jak podkreślił, „szczepionka to nie jest produkt, który da się wyprodukować w bardzo krótkim okresie czasu – jest to produkt sezonowy, wyprodukowany na każdy sezon osobno, w związku z tym produkcja kontraktowana jest rok wcześniej, a ilość jest ekstrapolowana z ilości, który były w sezonie wcześniejszym”.

- Z uwagi na pandemię, cały świat jest zainteresowany zwiększeniem dostaw szczepionek, a producentów jest dosłownie kilku. Ministerstwo mówi, że do polskich aptek trafi w tym roku 1,8 mln szczepionek. Dodatkowo ma być jeszcze 200 tysięcy preparatów z tzw. ekstra puli. Mamy więc ok 2 mln sztuk szczepionki, która powinna do nas dotrzeć. Pytanie, czy tak duża ilość osób będzie chciała się faktycznie zaszczepić.

W ocenie prezesa ŚIA, na konkretny wynik trzeba będzie jednak poczekać. Na przełomie października i listopada przypadnie szczyt szczepień i wtedy będzie jasne, jaki naprawdę jest popyt.

- Od wielu lat ubolewamy, że w Polsce wyszczepialność przeciwko grypie jest na bardzo niskim poziomie, dlatego wyliczenie, którego dokonano, jest dla mnie jasne – stwierdził dr Mikołaj Konstanty.