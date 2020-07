Prezydent: na grypę się nigdy nie szczepiłem i nie chce się szczepić. Lekarze oburzeni

Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie we wtorek (7 lipca) wystosowała stanowisko w sprawie słów wypowiedzianych przez Andrzeja Dudę, prezydenta RP, podważających sens szczepień ochronnych. Uważa je za absolutnie nie do przyjęcia.

''Tocząca się kampania wyborcza nie może usprawiedliwiać promowania postaw antyzdrowotnych i szkodliwych dla zdrowia społeczeństwa, a doraźny interes polityczny nie może być ważniejszy niż zdrowie Polaków'' - wskazuje OIL w Warszawie.

Lekarze podkreślają, że to na osobach publicznych ciąży szczególna odpowiedzialność za słowa, jak również za promowane postawy.

''Za absolutnie nie do przyjęcia uznajemy słowa Pana Prezydenta Andrzeja Dudy, które padły w trakcie organizowanej przez TVP ''debaty'', a w których Pan Prezydent podważył sens obowiązkowych szczepień ochronnych, a także sens szczepienia na grypę. Zwracamy się do Główny Inspektorat Sanitarny, Ministerstwo Zdrowia a także Rzecznik Praw Pacjenta o pilną reakcję i zajęcie stanowiska w tej sprawie'' - apelują.

Jednocześnie zapewniają, że Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie dopełni wszelkich starań, aby nadal przekazywać lekarzom i pacjentom rzetelną, naukową wiedzę nt. szczepień ochronnych.

Lekarze odnoszą się do słów, jakie padły podczas wystąpienia prezydenta RP w poniedziałek (6 lipca) w TVP1. Andrzej Duda powiedział, że absolutnie nie jest zwolennikiem jakichkolwiek szczepień obowiązkowych.

- Powiem państwu otwarcie: ja osobiście nigdy się nie zaszczepiłem na grypę. Miałem oczywiście różne szczepienia jako dziecko i później jako dorosły chłopak, ale na grypę się nigdy nie szczepiłem i nie chce się szczepić – mówił prezydent.

Dodał, że szczepienia na koronawirusa absolutnie nie powinny być obowiązkowe - powinna to być osobista decyzja.

Na wypowiedź prezydenta zareagował na Twitterze epidemiolog dr Paweł Grzesiowski:

"W tej kampanii wyborczej nie tylko lekceważone jest bezpieczeństwo epidemiczne, ale naruszony został filar zdrowia publicznego - szczepienia ochronne. Czy nadchodzący sezon grypowo-covidowy to dobry moment na podważanie szczepień, w tym przeciw grypie? To groźne dla zdrowia!" - napisał.

W nocy z 6 na 7 lipca prezydent Duda napisał na swoim Twitterze: ''STOP MANIPULACJI! Uważam, że ewentualne szczepienie przeciw koronawirusowi nie powinno być obowiązkowe. Tak jak nie są obowiązkowe szczepienia przeciw grypie. Co do innych chorób (polio, gruźlica, szkarlatyna itp.), to zupełnie co innego. Inna rozmowa''.