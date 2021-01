Producent medycznej marihuany zapowiada debiut na giełdzie

Firma farmaceutyczna z Łodzi, CanPoland, złożyła zapowiedź crowdfundingu, a w 2022 roku debiut na giełdzie NewConnect. Spółka ma zezwolenia na obrót medyczną marihuaną w Polsce. Ok. 30% udział w CanPoland SA objęła Grupa Pelion.

CanPoland dysponuje zezwoleniami na obrót produktami leczniczymi na bazie konopi indyjskich oraz sprzedaż zagranicznym odbiorcom. Spółka zajmuje się również usługami przepakowania i hurtową sprzedażą farmaceutyków.

Pod koniec 2020 roku Grupa Pelion objęła ok. 30% udział w CanPoland SA. Inwestor branżowy umożliwi sprzedaż medycznej marihuany i suplementów z CBD przez swoje placówki detaliczne. Dodatkowo produkty będą dystrybuowane we własnej hurtowni CanPoland oraz w kanałach należących do Grupy Pelion, tj. Polskiej Grupy Farmaceutycznej.

Założyciele CanPoland zapowiedzieli przeprowadzenie emisji crowdfundingowej o wartości do 1 mln euro. Spółka zadeklarowała debiut na NewConnect w I półroczu 2022 roku.