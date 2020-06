Produkcja leków. Utrzymanie ekskluzywnego świata wysokiej jakości daje bezpieczeństwo, ale też kosztuje

Globalne problemy z zanieczyszczonymi lekami są skutkiem presji kosztowej, która zaszła na rynkach azjatyckich. W audytowanych firmach, na poziomie dokumentacyjnym, wszystko jest doskonale opracowane. Ale nie ma tam bezpośredniego nadzoru organu regulacyjnego. Stąd azjatycki wytwórca wie, że może sobie na tę presję kosztów pozwolić - mówi dr Artur Owczarek.

Dotychczas w Polsce w udostępnianiu leków refundowanych kierowano się głównie kryterium ceny, a ceny leków wytwarzanych w Polsce czy w UE w oparciu o API produkowane w UE porównuje się z lekami zawierającymi API z krajów azjatyckich. W ten sposób redukowano ceny produktów wytwarzanych w nieporównywalnie wyższym niż azjatycki reżimie jakościowym - ocenili eksperci podczas debaty online "Bezpieczeństwo lekowe Polski i europejska strategia dla przemysłu farmaceutycznego", zorganizowanej przez firmę Servier (25 czerwca).

W jakim stopniu leki produkowane w Europie i w Polsce "muszą" być droższe w porównaniu do tych produkowanych w Azji?

Jakość kosztuje

Jak oceniła Joanna Szymańska-Bulska, ekspert ds. przemysłu farmaceutycznego JSB Pharma, wpierw trzeba odpowiedzieć na pytanie, co to znaczy drogi lek? - Mamy kilka perspektyw. Jedna to cena realna wytworzenia leku, a druga to cena, jaką ponosi pacjent. Z punktu widzenia pacjenta, najważniejsze jest, by lek był dostępny i nie był drogi. Ale to nie jest związane bezpośrednio z ceną leku, tylko z poziomem finansowania.

- Jeśli chodzi o różnice w cenie wytworzenia - jakość kosztuje. Wszelkie normy i narastające wymagania, które powstają wraz z rozwojem nauki, wszelkiego rodzaju zalecenia dla produktów farmaceutycznych, nakładają na wytwórców wiele obowiązków związanych ze stosowaniem norm w procesie wytwarzania farmaceutycznego - dodała.

Przypomniała, że stały nadzór powoduje to, iże te normy są realnie egzekwowane. To jest ten koszt, który determinuje różnicę wytwarzania w krajach unijnych ściśle regulowanych jak i w innych systemach uważanych za wysoce regulowane, zapewniające wysoką jakość. Chodzi o te, które są pod nadzorem FDA, EMA oraz australijskiej i japońskiej agencji.