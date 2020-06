Przewidywalność, dostępność, zachęty: tego oczekują inwestorzy

Stabilność rynkowa jest ważna, bo proces udostępniania nowych cząsteczek jest długotrwały i kosztowny. W przypadku niektórych naszych leków od pierwszych badań przedklinicznych do wprowadzenia leku na rynek mijały 23 lata - mówi Marek Macyszyn, dyrektor generalny w Polsce i Czechach firmy Vertex Pharmaceuticals.

- GSK jest obecna w Polsce od ponad 20 lat. Mamy zakład produkcyjny w Poznaniu, produkujemy leki innowacyjne. One są przeznaczone na polski rynek, ale też dla pacjentów z ponad 130 rynków na całym świecie – opisywał działalność spółki Krzysztof Kępiński, dyrektor Pionu Relacji Zewnętrznych i Rynku Publicznego Szczepionek, członek zarządu, GSK Commercial, podczas debaty "Więcej niż przemysł – innowacja w sektorze farmaceutycznym" odbywającej się w ramach V Kongresu Wyzwań Zdrowotnych Online (18 czerwca 2020r.).

Dodał: - Mamy też centra kompetencyjne, huby oraz - co istotne – kontrybucję podatkową na rzecz polskiej gospodarki. Co musiałby się wydarzyć, by centra badawcze przeniosły się do Polski? Warto skończyć z tradycyjnym rozumieniem centrów, patrzenia na nie poprzez szkiełko i oko. Mamy ok. 11 tys. naukowców, badaczy, analityków, którzy niemal codziennie zajmują się poszukiwaniem innowacji, w tym szczepionek zwalczających COVID-19.

- Dzisiaj to jest cały ekosystem, który wykorzystuje nowoczesne technologie. W Poznaniu mamy centrum IT, które serwisuje i wspomaga tych 11 tys. naukowców, by korzystając z technologii mogli jeszcze szybciej odpowiadać na zapotrzebowanie w nowoczesne terapie - mówił dyrektor Kepiński.

Z kolei Marek Macyszyn, dyrektor generalny w Polsce i Czechach firmy Vertex Pharmaceuticals podkreślał, co musiałby się wydarzyć, by Polska stała się atrakcyjnym rynkiem do inwestowania.

- W ciągu ostatnich lat w naszych laboratoriach powstało wiele cząsteczek. Czego oczekujemy? Są trzy elementy. Pierwsze to stabilność i przewidywalność do prowadzenia działalności, drugi to dostęp pacjentów do naszych przyszłych innowacji, a także system zachęt dla firm, np. pod postacią RTR - mówił dyrektor.

- Ta stabilność jest ważna, bo proces udostępniania nowych cząsteczek jest długotrwały i kosztowny, w przypadku niektórych naszych leków od pierwszych badań przedklinicznych do wprowadzenia leku na rynek mijały 23 lata. Koszt wprowadzenia jednej cząsteczki, która stanie się lekiem, przekracza 10 mld zł - podkreślał.