Przychodnie bez kontaktów, pacjenci bez lekarzy? Zawarto porozumienie

Federacja Porozumienie Zielonogórskie podpisała porozumienie z NFZ w sprawie umów na udzielanie świadczeń w zakresie POZ, które traciły ważność 30 czerwca br. Pacjenci nie zostaną bez opieki.

Na jego mocy umowy zostaną przedłużone na 18 miesięcy, a świadczeniodawcy podpiszą aneksy 28 czerwca do godz. 12.00. Federację reprezentowali prezes Jacek Krajewski i wiceprezes Tomasz Zieliński, a NFZ p.o. prezesa Filip Nowak.

Karanie podmiotów POZ za dużą liczbę teleporad

Obie strony oświadczyły w części wstępnej porozumienia, że ich zgodnym celem jest zapewnienie dostępności oraz ciągłości udzielania świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej i dobra jakość tych świadczeń. Na mocy porozumienia szef NFZ wystąpi do ministra zdrowia z inicjatywą powołania zespołu, który będzie pracował nad reformą podstawowej opieki zdrowotnej. Będzie mu przewodził konsultant krajowy w dziedzinie medycyny rodzinnej, a przedstawiciele Federacji i NFZ zostaną jego wiceprzewodniczącymi.

Jednym z warunków stawianych przez Porozumienie Zielonogórskie było wycofanie się z zapowiedzianego przez ministra zdrowia karania podmiotów POZ za dużą liczbę teleporad rozwiązaniem umowy. W dokumencie kończącym negocjacje zapisano, że NFZ po weryfikacji sprawozdawczości przywróci tym podmiotom możliwość pracy w ramach umowy z funduszem. Ponadto NFZ wycofa się z planowanych od września br. nowych zasad finansowania POZ, w zależności od udzielonych teleporad.

Jeden z punktów porozumienia dotyczy walki z pandemią. Prezes NFZ zobowiązał się do wystąpienia do ministra zdrowia o wdrożenie systemu motywującego dla lekarzy POZ związanego z poprawą poziomu wyszczepialności przeciwko COVID-19.

PZ: jest to działanie bezprawne

Wcześniej władze PF informowały o niepowodzeniu negocjacji i groźbie nieprzedłużenia umów z 70 przychodniami, które zdaniem ministra zdrowia udzieliły zbyt dużej liczby tzw. teleporad.

– Jest to działanie bezprawne. Granica 90 proc. udzielania tzw. teleporad, nie ma żadnego odzwierciedlenia w obowiązujących przepisach prawa ani zawartych z funduszem umów. Gros z nich to wzorcowe placówki, które źle sprawozdawały świadczenia w systemach informatycznych. Wyjaśniamy z każdą naszą poradnią tę liczbę - mówił Marek Twardowski, wiceprezes Porozumienia Zielonogórskiego.

– Za nami najcięższy rok pracy – mówił Jacek Krajewski, prezes PZ. – Mimo drastycznego ograniczenia pracy na innych poziomach ochrony zdrowia, POZ nie przerywał udzielania świadczeń w okresie pandemii. Utrzymaliśmy niemal ten sam poziom wykonywanych świadczeń. Od początku trwania epidemii aktywnie włączyliśmy się w walkę z wirusem przyjmując kolejne zadania m.in. kierowanie pacjentów objawowych na testy w kierunku SARS-CoV-2. Zorganizowaliśmy także punkty szczepień dla kolejnych grup populacyjnych.

W Wielkopolsce podmioty były bez aneksów. W końcu osiągnięto kompromis

Z kolei lekarze Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia poinformowali o swoich działaniach. Nie przyjmują stanowiska Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, który nie przyjął aneksów przedłużających umowy na świadczenie usług zdrowotnych do 31 sierpnia.

– Jest to niezrozumiałe, gdyż są to aneksy opracowane i przesłane przez NFZ w kwietniu 2021 roku, obejmujące uzgodniony zakres udzielanych świadczeń oraz uzgodnione warunki finansowe. PPOZ nie wnosiło i nie wnosi żadnych zmian w tym zakresie – podkreśla w piśmie do Agnieszki Pachciarz, dyrektor OW NFZ, Bożena Janicka, prezes PPOZ.

Sytuacja jest bardzo niebezpieczna, gdyż aneksy nie dotyczą 15 w Wielkopolsce, czy 70 podmiotów podstawowej opieki zdrowotnej w Polsce, ale setek, a właściwie tysięcy podmiotów, a tym samym milionów Polaków.

28 czerwca po południu PPOZ przekazał informację, że doszło do porozumienia środowiska lekarskiego z Centralą NFZ.

– Aneksy do umów podpisujemy do końca 2022 roku, czyli na najbliższe 18 miesięcy – poinformowała Bożena Janicka, prezes Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia.