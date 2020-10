Przychodnie zamknięte dla pacjentów, problem z dodzwonieniem się

Działania prowadzone przez Rzecznika wykazały, że w 79% sprawdzanych placówek nie można zarejestrować się osobiście do lekarza (fot. Pixabay)

W 79% sprawdzanych placówek nie można zarejestrować się osobiście do lekarza (brak możliwości wejścia do przychodni), do 12% placówek nie można się dodzwonić, a z 8% kontakt jest utrudniony - to efekty ustaleń pracowników RPP na terenie jednego z mazowieckich powiatów.

W ostatnich miesiącach Rzecznik Praw Pacjenta odnotował znaczący wzrost zgłoszeń dotyczących braku dostępu do świadczeń zdrowotnych w przychodniach podstawowej opieki zdrowotnej oraz ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Postanowił więc zweryfikować sygnały napływające od pacjentów. W ostatnim tygodniu pracownicy Biura Rzecznika Praw Pacjenta dokonali weryfikacji 24 przychodni podstawowej opieki zdrowotnej w powiecie grodziskim województwa mazowieckiego. Celem weryfikacji było sprawdzenie, czy na terenie powiatu występują problemy z: - zarejestrowaniem się do lekarza za pośrednictwem telefonu;

- zarejestrowaniem się do lekarza osobiście lub za pośrednictwem osoby trzeciej;

- uzyskaniem wizyty osobistej;

- dostępnością do leków – wizyty recepturowe;

- wizytami domowymi. Działania prowadzone przez Rzecznika wykazały, że w 79% sprawdzanych placówek nie można zarejestrować się osobiście do lekarza (brak możliwości wejścia do przychodni), do 12% placówek nie można się dodzwonić, a z 8% kontakt jest utrudniony. W 13% placówek, pomimo kontaktu telefonicznego, nie było możliwości uzyskania świadczenia zdrowotnego, zarówno w dniu zgłoszenia jak i kolejnych dniach. W przychodniach, w których wystąpiły nieprawidłowości Rzecznik skieruje wystąpienie o podjęcie działań naprawczych. W przypadku braku ich realizacji zostaną podjęte stosowne kroki, zgodnie z ustawą o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zarządzeniami Narodowego Funduszu Zdrowia – przychodnie podstawowej opieki zdrowotnej powinny zapewnić dostępność do świadczeń lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w miejscu ich udzielania od poniedziałku do piątku, w godzinach pomiędzy 8.00 a 18.00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, zgodnie z harmonogramem pracy świadczeniodawcy.

