Przyłbice - nie, chustki - nie. A zwykłe maseczki?

- Patrząc na wyniki możemy sobie powiedzieć, że trzecia fala pandemii koronawirusa jest już w Polsce; pytanie, jakie osiągnie rozmiary w najbliższej przyszłości - powiedział w piątek, 19 lutego, minister zdrowia Adam Niedzielski.

Odniósł się też do pytania dziennikarza o zmianę w zasadach zakrywania ust i nosa.

Mówił o tym dziś rano prof. Andrzej Horban: - Rada Medyczna wydaje zalecenie, że należy wyrzucić pseudoochrony do kosza. Chodzi o zakrywanie ust i nosa czymkolwiek. Trwają prace nad tym zagadnieniem, a rozporządzenie ministra zdrowia pojawi się najprawdopodobniej dzisiaj, czyli w piątek (19 lutego).

Jakiś czas po tej wypowiedzi minister zdrowia powiedział, że dzisiaj żadnego takiego rozporządzenia nie będzie. Jednak jak zaznaczył, resort zastanawia się, czy nie dookreślić standardu noszenia maseczek i zrezygnować z pewnych zamienników, jak np. szalik.

- Koniec z przyłbicami, chustami i szalikami przy zasłanianiu ust i nosa w miejscach publicznych. Zalecenia są już gotowe - zapowiedział kilka godzin później podczas konferencji prasowej.

- Jeśli chodzi o używanie przyłbic, szalika bądź chusty zamiast maseczek chirurgicznych albo bardziej zaawansowanych, to patrząc na to co się dzieje teraz z pandemią i gdy mamy coraz więcej zakażeń, będziemy chcieli wycofać możliwość zastępowania maseczek surogatami, które nie spełniają kryteriów jakościowych i nie stanowią skutecznego zabezpieczenia - powiedział Adam Niedzielski.

Minister zdrowia podkreślił: - Przyłbice - nie. Chusty - nie. Maseczki - tak. Co do rodzaju maseczek, to będzie to ujęte tylko w formie miękkiej rekomendacji Rady Medycznej.