Przypomnienie: od 27 lutego tylko maseczki

Od 27 lutego wprowadzamy obowiązek zakrywania ust i nosa wyłącznie przy użyciu maseczki. Nie będzie można stosować szalików, kominów, chust, bandan i przyłbic - zapowiedział minister zdrowia, Adam Niedzielski. Załączamy treść rozporządzenia.

W związku z zapowiedzią ministra, znowelizowano rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

W dokumencie (załącznik) zniesiono możliwość zakrywania ust i nosa za pomocą innych niż maseczki środków ochrony (przyłbice, części odzieży).

Ponadto znalazły się tam zapisy o stanowieniu województwa warmińsko-mazurskiego obszarem szczególnie zagrożonym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2. W przypadku tego województwa wprowadzono dodatkowe obostrzenia związane m.in. z zamknięciem basenów, ograniczeniami w zakresie prowadzenia usług hotelarskich, ograniczeniami związanymi z prowadzeniem działalności kulturalnej (kina, teatry), związane ze sportem, związane z działalnością kasyn oraz działalnością tzw. galerii handlowych.

Ponadto wprowadzono ograniczenia w zakresie przekraczania granicy lądowej z Republiką Czeską i Republiką Słowacką. Osoba przekraczająca tę granicę będzie obowiązana do posiadania negatywnego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 wykonanego, przed przekroczeniem granicy, w okresie 48 godzin, licząc od momentu wyniku tego testu.

Obowiązywanie ograniczeń, które obowiązywały do dnia 28 lutego 2021 r. zostało przedłużone do dnia 14 marca 2021 r.

Dlaczego jest zmiana?

Zmiana w zakresie zakrywania ust i nosa jest związana ze wzrostem liczby zakażeń koronawirusem. Nakłada się na to również obecność w Polsce kolejnych mutacji wirusa: brytyjska, południowoafrykańska czy podlaska. Nowe szczepy wirusa cechują się tym, że mniejsza dawka wirusa wystarczy do zakażenia. Stąd - jak tłumaczy resort zdrowia - wymagana jest lepsza ochrona.

A co na ten temat twierdzi Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób?

"Chociaż dowody na stosowanie medycznych maseczek w społeczności w celu zapobiegania COVID-19 są ograniczone, maski powinny być rozważane jako niefarmakologiczna interwencja w połączeniu z innymi środkami w ramach wysiłków zmierzających do kontroli pandemii COVID-19" - czytamy w wytycznych, zaktualizowanych 15 lutego br. (Using face masks in the community: first update -Effectiveness in reducing transmission of COVID-19).