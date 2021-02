Pseudoochrona do kosza. Będzie obligo używania porządnych maseczek?

Rada Medyczna wydaje zalecenie, że należy wyrzucić pseudoochrony do kosza - mówi prof. Andrzej Horban. Chodzi o zakrywanie ust i nosa czymkolwiek. Jego zdaniem, jeszcze dzisiaj minister zdrowia ma wydać rozporządzenie, które zobliguje do noszenia maseczek chirurgicznych.

- Mam nadzieję, że rozporządzenie ministra zdrowia będzie dzisiaj - zapowiedział prof. Andrzej Horban, główny doradca premiera ds. COVID-19, w porannym programie TVN24.

Prof. Horban pytany o to, czy Polska wzorem innych krajów przymierza się do zaostrzenia zaleceń w sprawie zasłaniania ust i nosa, powiedział, że trwają prace nad tym zagadnieniem, a rozporządzenie ministra zdrowia pojawi się najprawdopodobniej dzisiaj, czyli w piątek (19 lutego).

- Chodzi o to, żeby używać porządnych masek, przynajmniej tzw. masek chirurgicznych, nie mówiąc już o tych maskach z filtrem, bo istnieje domniemanie, że jak trzeba będzie stosować maski, które się używa w szpitalach, to zaraz te maski zostaną ze szpitali wyprowadzone w myśl zasady, że Polak potrafi... - skomentował prof. Horban.

I dodał: - Z drugiej strony - to taka autozłośliwa uwaga - jeśli mamy od roku epidemię, to bardzo dziwne jest, że przedsiębiorcy w Polsce nie są w stanie się na tyle skupić, żeby zalać kraj maskami profesjonalnymi, a nawet maskami z tzw. fizeliny.

Mówił o używaniu porządnych masek, przynajmniej masek tzw. chirurgicznych, nie mówiąc już o maskach z filtrem.

- Oprócz tego, że pan minister wyda rozporządzenie, to jest jeszcze apel do państwa, aby do tego rozporządzenia się jeszcze zastosować - zaznaczył.