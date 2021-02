Pulsoksymetry: ich sprzedaż w czasie pandemii wzrosła o 2384 procent

Całkowita wartość sprzedaży aptek stacjonarnych w grudniu 2020 wyniosła 3,08 mld zł. 18 największych sieci 50+ w grudniu 2020 (2877 aptek) wygenerowało sprzedaż stanowiącą 33% wartości rynku. Odnotowano rekordową sprzedaż urządzeń, w tym pulsoksymetrów.

Firma analityczna IQVIA przygotowała podsumowanie rynku farmaceutycznego w 2020 roku.

- Rok 2020 był rokiem światowej pandemii COVID-19, która wpłynęła znacząco na naszą gospodarkę, a w tym na rynek farmaceutyczny. IQVIA dokładnie śledzi te zmiany i trendy, dlatego przygotowaliśmy infografikę z kluczowymi faktami dotyczącymi struktury i dynamiki tego rynku, zachowań lekarzy i pacjentów oraz dystrybucji leków w Polsce w roku 2020 - informuje.

Struktura i dynamika rynku

Całkowita wartość rynku aptecznego w roku 2020 wyniosła 37,2 miliarda złotych brutto odnotowując w stosunku do roku 2019 niewielki wzrost o 2,2%. Struktura tego rynku wg udziałów wartościowych przy sprzedaży przez apteki to 45,1%, 35,3% i 19,6% odpowiednio dla leków na receptę refundowanych (Rx ref), nierefundowanych (Rx nieref) oraz Consumer Health (CH), czyli produktów bez recepty.

Największy wzrost miał miejsce w segmencie CH (3,9%), co spowodowane było w dużej mierze przez dynamikę wzrostu bezpiecznego w czasie pandemii kanału e-commerce oraz rosnącą konsumpcją wynikającą z samoleczenia się przez pacjentów przy ograniczonym dostępie do opieki medycznej, nowym produktom (ilościowo wzrost o 23%) oraz wzrostem cen średnio do poziomu 15,9 złotych za opakowanie.

Bardzo duże wzrosty rdr związane z pandemią odnotowane zostały dla urządzeń medycznych – pulsoksymetry aż o 2 384% i termometry o 312%.

Z kolei wzrosty segmentów Rx ref i Rx nieref były niższe, odpowiednio o 0,4% i 1,5%, co było związane ze spadkiem ich konsumpcji oraz redukcją ilości opakowań w obrocie, która znacząco spadła: o 10% dla leków Rx ref i aż o 30% dla leków Rx nieref. Ceny za opakowanie dla tych segmentów wyniosły odpowiednio 28,30 zł i 29,80 zł.

Ewolucja rynku aptecznego

Całkowita wartość sprzedaży aptek stacjonarnych w grudniu 2020 wyniosła 3,08 miliarda złotych odnotowując spadek o 3,5% rdr. W 2020 roku sprzedano 147,1 milionów opakowań o 9,2% mniej niż rok wcześniej.