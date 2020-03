PZ: brakuje jednolitych procedur przyjmowania pacjentów

Porozumienie Zielonogórskie zwróciło się do Głównego Inspektora Sanitarnego o pilne ujednolicenie procedur związanych z zasadami postępowania personelu medycznego w toku epidemii koronawirusa SARS-CoV-2.

Federacja proponuje przygotowanie pod egidą GIS telekonferencji w szeroki gronie ekspertów, w efekcie której doszłoby do ustalenia jednolitych zaleceń dla poradni lekarskich. Powinni w niej uczestniczyć konsultanci w dziedzinie epidemiologii, chorób zakaźnych, medycyny rodzinnej, inspektorzy sanitarni, a także praktycy – przedstawicieli świadczeniodawców POZ i opieki ambulatoryjnej.

Prezes Federacji Porozumienie Zielonogórskie Jacek Krajewski podkreśla, że lekarze są wręcz bombardowani różnymi zaleceniami, instrukcjami i wytycznymi, przewidującymi określony sposób działania w zakresie sposobu przyjmowania pacjentów, wykonywania określonych procedur, czy np. sposobu stwierdzania zgonu w czasach epidemii.

- Niestety, procedury, wytyczne i instrukcje, które do nich trafiają są różne, często sprzeczne i oderwane od rzeczywistości, bazujące na założeniach teoretycznych oderwanych od realiów. Odmienne wytyczne wydają konsultanci w dziedzinie epidemiologii, inne w dziedzinie chorób zakaźnych, a jeszcze inne w dziedzinie medycyny rodzinnej, na to nakładają się jeszcze informacje Ministra Zdrowia, inspektorów sanitarnych - alarmuje prezes Porozumienia Zielonogórskiego, dodając, że w natłoku tych informacji nie sposób przyjąć najbardziej optymalnych zasad postępowania, dostosowanych do rzeczywistych potrzeb i możliwości pracowników medycznych i pacjentów.