PZ: jak najwięcej osób powinno zaszczepić się w POZ

Jak najwięcej osób powinno zaszczepić się w POZ. Nie jest dobrym pomysłem przenoszenie szczepień do obcych dla pacjenta miejsc, gdyż wiele starszych osób nie odważy się tam zgłosić - uważa Jacek Krajewski, prezes Porozumienia Zielonogórskiego.

Porozumienie Zielonogórskie w sprawie szczepień: to gigantyczna akcja logiczna, która musi być perfekcyjnie zorganizowana

Masowe szczepienia przeciwko COVID-19 mają być organizowane przede wszystkim w oparciu o podmioty podstawowej opieki zdrowotnej - taką informację przekazał w środę 2 grudnia premier Mateusz Morawiecki. Jednocześnie szef kancelarii premiera zapowiedział, że strategia szczepień będzie gotowa do końca tego tygodnia.

- To gigantyczna operacja logistyczna, do której trzeba się dobrze przygotować - komentuje Jacek Krajewski, prezes Porozumienia Zielonogórskiego, zrzeszającego największą w Polsce liczbę świadczeniodawców POZ.

- Czasu jest niewiele, skoro akcja ma się rozpocząć według zapowiedzi rządu już w lutym przyszłego roku. Premier mówi o zakupie 45 milionów dawek szczepionki i zamiarze wyszczepienia do 80 proc. populacji. Nawet, jeśli za bardziej realistyczne przyjmiemy szacunki ministra zdrowia (50-60 proc. populacji), to i tak dotyczą one przynajmniej kilkunastu milionów pacjentów - komentuje.

Prezes Porozumienia Zielonogórskiego podkreśla, że jest wiele kwestii organizacyjnych związanych ze szczepieniami na niespotykaną dotąd skalę. Problem przechowywania milionów dawek w przychodniach POZ w odpowiednich warunkach czy dodatkowego personelu, który mógłby się zająć tłumami chętnych do szczepienia i jego odpowiedzialności w przypadku niepożądanych odczynów poszczepiennych - to niejedyne niewiadome, wymagające szczegółowych ustaleń.

– Trzeba uwzględnić możliwości organizacyjne i kadrowe podmiotów POZ, ale też nie zapominać o naszych pacjentach. Akcja szczepień na tak wielką skalę nie może się odbywać ich kosztem - dodaje Jacek Krajewski.

– To dla nas gigantyczne obciążenie, dlatego potrzebujemy wsparcia Ministerstwa Zdrowia - podkreśla Tomasz Zieliński, wiceprezes Porozumienia Zielonogórskiego. – Jak najwięcej osób powinno zaszczepić się w POZ. Nie jest dobrym pomysłem przenoszenie szczepień do obcych dla pacjenta miejsc, gdyż wiele starszych osób nie odważy się tam zgłosić, co przełoży się na słabszą wyszczepialność w Polsce.

Porozumienie Zielonogórskie w ostatnich dniach otrzymało zaproszenie do udziału w pracach ministerialnego Zespołu ds. Strategii Szczepień. - O miejscu i czasie tych konsultacji mamy zostać powiadomieni – dodaje Tomasz Zieliński.