PZ: noszenie maseczek będzie chronić, gdy będzie powszechne

Trudno byłoby znaleźć jakąś ogólnointernistyczną dolegliwość, która uniemożliwiałaby zakrywanie nosa i ust – uważa ekspert Porozumienia Zielonogórskiego Joanna Szeląg, komentując wprowadzenie obowiązkowych zaświadczeń lekarskich o przeciwwskazaniach do noszenia maseczek.

Resort zdrowia zapowiada konieczność posiadania takich zaświadczeń od września. Według nowych przepisów, osoba bez maseczki w określonych miejscach będzie musiała mieć stosowny dokument od lekarza. Nie wystarczy już, tak jak jest obecnie, jej oświadczenie, że nie może zakrywać nosa i ust z powodów zdrowotnych.

Informując o zasadach wprowadzanych od września, wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński wyraził pogląd, że liczba takich przypadków powinna być bardzo mała, bo nie ma wielu medycznych przeciwwskazań do noszenia maseczki. Opinię tę podziela ekspert Porozumienia Zielonogórskiego.

- Jeżeli ktoś jest na tyle zdrowy, by móc wychodzić do sklepu czy udawać się w jakiekolwiek miejsce publiczne (czyli normalnie funkcjonować), to trudno byłoby znaleźć u niego medyczne uzasadnienie do niezasłaniania ust i nosa – uważa Joanna Szeląg.

- Jakie schorzenie mogłoby powodować większe zagrożenie z powodu zakładania maseczki niż z powodu zachorowania na COVID-19? To trochę tak, jak z zapinaniem pasów w samochodzie. Można oczywiście znaleźć dolegliwość, która uniemożliwia ich stosowanie, ale czy ryzyko będzie wówczas mniejsze niż śmierć w wypadku? - dodaje.

Noszenie maseczek jako środek zabezpieczający przed zakażeniem koronawirusem ma sens tylko wówczas, gdy będzie powszechne. Im więcej osób z zasłoniętymi ustami i nosem, tym ochrona skuteczniejsza. Natomiast osoby ciężko chore, którym zakładanie maseczki mogłoby teoretycznie szkodzić, dla własnego bezpieczeństwa powinny zostać w domach.