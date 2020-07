PZPPF postuluje o uwzględnienie tych rozwiązań do ustawy o Funduszu Medycznym

Krajowi wytwórcy leków postulują, by do projektu tworzącego Fundusz Medyczny włączyć Refundacyjny Tryb Rozwojowy (RTR). Apelują jednocześnie, aby wyłączyć z tej inicjatywy zapisy regulujące refundację leków.

Krajowi producenci leków oczekują na stanowisko prezydenta Andrzeja Dudy oraz premiera Mateusza Morawieckiego w sprawie wprowadzenia rozwiązań wzmacniających bezpieczeństwo lekowe Polaków do ustawy o Funduszu Medycznym.

Krajowi wytwórcy postulują, by do projektu tworzącego Fundusz Medyczny włączyć Refundacyjny Tryb Rozwojowy (RTR). Jak podkreślają, to mechanizm premiujący tych producentów, którzy wytwarzają leki w Polsce i dla których Polska nie jest jedynie rynkiem zbytu.

- Jeśli Fundusz Medyczny będzie kolejnym mechanizmem zwiększającym nakłady na terapie lekowe, należy ocenić tę koncepcję zdecydowanie pozytywnie. Jednocześnie uważamy, że wzrost nakładów państwa na leki należy powiązać z mechanizmami wzmacniającymi ich produkcję w Polsce. Radykalny wzrost produkcji w Polsce gwarantuje zaś, w naszym przekonaniu, dziś jedynie RTR - w proponowanej przez nas, łatwej do szybkiego wprowadzenia i bezkosztowej z punktu widzenia budżetu państwa, formule – mówi Krzysztof Kopeć, prezes Polskiego Związku Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego.

Krajowi producenci leków podkreślają, że wprowadzenie RTR zostało zapowiedziane przez Mateusza Morawieckiego już w 2016 roku w autorskiej Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Konieczność wprowadzenia tego rozwiązania potwierdzono w Polityce Lekowej Państwa, opracowanej przez Ministerstwo Zdrowia. Z kolei zatwierdzona przez Prezydenta Andrzeja Dudę Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej określa kwestię dostępu Polaków do leków i wyrobów medycznych w kategoriach bezpieczeństwa państwa.

- Wszyscy są zgodni, że RTR należy wprowadzić i że musi on realnie wspierać produkcję leków w Polsce. Dodatkowym impulsem z pewnością była tu pandemia koronawirusa, która unaoczniła bezradność państw, które nie mają wystarczającej własnej produkcji leków i wyrobów medycznych – mówi Krzysztof Kopeć.

- Mimo dawnych i obecnych zapowiedzi ze strony administracji państwowej mechanizmy wsparcia dla produkcji w Polsce nie zostały wprowadzone. Doskonałą okazją, by zrealizować formułowane od 2016 roku postulaty będą prace legislacyjne nad ustawą o Funduszu Medycznym. Dlatego zwróciliśmy się do Pana Prezydenta z apelem o uwzględnienie tej fundamentalnej dla bezpieczeństwa Polski i Polaków kwestii – dodaje prezes PZPPF.