PZPPF: rząd chce wprowadzić tzw. korytarze cenowe dla leków?

Oczekujemy od Ministerstwa Zdrowia dialogu i wdrożenia mechanizmów zwiększających produkcję leków w Polsce, a nie niszczących tę branżę. Kiedy wszystkie kraje UE zastanawiają się, jak rozwijać przemysł farmaceutyczny u siebie, my będziemy preferować azjatyckich dostawców? - pyta PZPPF.

"Kilkaset leków może zniknąć z aptek w wyniku przygotowanego przez resort zdrowia projektu zmian w ustawie refundacyjnej. Propozycja zrównywania cen krajowych farmaceutyków z cenami najtańszych produktów azjatyckich to niespodziewany cios w krajowy przemysł farmaceutyczny, a także zagrożenie dla polskich pacjentów" - oceniają Krajowi Producenci Leków.

W związku z podaną przez portal wpolityce.pl o przekazaniu przez resort zdrowia do KPRM wniosku o wpis do rządowego wykazu projektu zmiany ustawy refundacyjnej, krajowi producenci leków apelują, aby w trakcie pandemii nie procedować zmian tej ustawy.

- To nie jest czas na regulowanie tak kluczowego dla pacjentów i przemysłu farmaceutycznego w Polsce prawa, ponieważ grozi to brakiem leków. Ze względu na trwającą pandemię i ewentualną trzecią jej falę, najważniejszym priorytetem dla krajowych wytwórców jest dziś zapewnienie ciągłości produkcji. Skupmy się na wspólnej walce z pandemią – mówi Krzysztof Kopeć, prezes Polskiego Związku Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego.

Portal powołując się na posła Pawła Rychlika, informuje, że resort zdrowia zmierza do wprowadzenia w ustawie refundacyjnej tzw. korytarzy cenowych dla leków. Zakładają one refundację tylko tych leków, których cena będzie ustalona w odniesieniu do cen oferowanych przez azjatyckich wytwórców.

"Zważywszy, że koszty produkcji leków na terenie UE są wyższe niż w Azji, oznacza to wykluczenie krajowych dostawców. W efekcie „korytarze cenowe” mogą pozbawić chorych kilkuset stosowanych obecnie refundowanych krajowych leków, w tym kilkudziesięciu nieposiadających żadnych odpowiedników. Rozwiązanie to może wyeliminować z listy refundacyjnej krajowe leki o wartości kilkuset milionów złotych. Dla krajowego przemysłu farmaceutycznego oznacza to spadek rentowności, niemożność rozwoju i marginalizację" - oceniają producenci leków.