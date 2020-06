Raport: 3810 zł netto dla magistra farmacji w aptece. Ile zarabia technik?

Jak w 2020 roku prezentują się wynagrodzenia farmaceutów i techników farmaceutycznych w aptekach? W których województwach zarabia się najlepiej? Jaki typ apteki gwarantuje najwyższe pensje? - serwis praca.farmacja.pl przygotował Raport Płac 2020.

Raport Płac 2020 stanowi opracowanie badania przeprowadzonego wśród pracowników aptek.

Ogólne wnioski, które można wysnuć z otrzymanych w badaniu wyników, pokazują, że farmaceuci i technicy farmaceutyczni w podmiotach sieciowych otrzymują wyższe zarobki niż w aptekach prywatnych. Jedynie w najmniejszych “sieciówkach” (do pięciu aptek) uśrednione pensje są na podobnym poziomie, co w placówkach prywatnych. Wysokość wynagrodzenia w sieciach aptecznych na konkretnym stanowisku wzrasta proporcjonalnie do liczby aptek, wchodzących w skład danej sieci.

Zarobki na stanowisku kierownika apteki

Uśrednione zarobki kierownika apteki w 2020 roku wynoszą: 5000 zł netto w przypadku kobiet i 5800 zł netto w przypadku mężczyzn. Na najwyższe wynagrodzenie farmaceuci na stanowisku kierowniczym mogą liczyć w województwie świętokrzyskim - średnio aż 7000 zł netto. O 1000 zł netto mniej otrzymują kierownicy aptek w województwach: wielkopolskim oraz zachodniopomorskim. Najniższe pensje kierownikom oferowane są na Podlasiu (4500 zł netto).

Uwzględniając rodzaj apteki, wśród osób pracujących na stanowisku kierownika rozrzut w wynagrodzeniach pomiędzy aptekami niesieciowymi a sieciowymi powyżej 30 placówek wynosi 500 zł netto. Apteka prywatna oferuje zarobki na poziomie 5000 zł netto, natomiast sieć “30+” - 5500 zł netto. Przy porównywaniu zarobków w poszczególnych lokalizacjach, najwyższe stawki kierownicy aptek otrzymują w miastach od 30 do 150 tysięcy mieszkańców.

Ile wynosi wynagrodzenie magistra farmacji?

Mężczyźni i kobiety na stanowisku magistra farmacji zarabiają w aptekach odpowiednio: 3810 zł netto i 3600 zł netto. Szeregowi farmaceuci najwyższe zarobki otrzymują w aptekach w województwie zachodniopomorskim - uśredniona wysokość pensji w tym regionie wynosi 4500 zł netto. Tak jak w przypadku stanowiska kierowniczego, najmniej atrakcyjne wynagrodzenia występują w województwie podlaskim (3000 zł netto).

Apteki zlokalizowane w dużych ośrodkach miejskich (niekoniecznie największych) są finansowo najbardziej atrakcyjną lokalizacją dla magistra farmacji. Skupiając się na rodzaju apteki, różnice w zarobkach w aptece prywatnej a największej sieci wynoszą do 300 zł netto. W aptekach sieciowych powyżej 30 aptek występuje też rekordowa rozpiętość w uśrednionych wynagrodzeniach magistra farmacji i kierownika apteki - aż 1700 zł netto.