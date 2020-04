Raport: nastoje w branży marketingu farmaceutyczngo nie są złe

Choć większość firm z sektora farmaceutycznego zapowiedziało rewizję budżetów marketingowych to wzrosty sprzedaży i innych kategorii (przykładowo 21% wzrost liczby użytkowników w internetowych aptekach) powodują optymistyczne spojrzenie na przyszłość.





Tuż przed Świętami Wielkiej Nocy zespół agencji pharmamarketingowej NEKK przeprowadził badanie wśród przedstawicieli działów marketingu 31 firm produkcyjnych branży farmaceutycznej. Badanie dotyczyło aktualnych nastrojów, planów marketingowych oraz spodziewanych zmian w rzeczywistości post-COVID19.

Branża pharma jako jedna z pierwszych odczuła skutki epidemii, choć nie w taki sam sposób jak inne gałęzie gospodarki. Geometryczny wzrost popytu na środki ochrony osobistej, suplementy diety oraz niektóre leki sprawił, że znaczna część firm farmaceutycznych z początkiem marca powołała w swoich strukturach sztaby kryzysowe.

- Od firm związanych z farmacją i medycyną społeczeństwo zawsze oczekuje więcej, a w obecnej sytuacji zachowanie najwyższych standardów jest priorytetem. To samo dotyczy agencji marketingowych specjalizujących się w obsłudze pharmy. Choć zdarzają się zachowania, które oceniam krytycznie t.j. narracja strachu i wykorzystywanie jej w przekazach marketingowych, to jednak należy podkreślić, że w znakomitej większości pharma podeszła do tego kryzysu wzorowo. – mówi Małgorzata Skorwider, dyrektor zarządzająca agencją NEKK.

Z badań przeprowadzonych przez NEKK wynika, że większość managerów branży pharma spodziewa się długofalowych skutków kryzysu zdrowotnego oraz oczekuje rewizji budżetów pharma-marketingowych. Jednocześnie jest zbyt wcześnie, żeby mówić o konkretnych zmianach w planach swoich marek.

W ocenie NEKK, choć większość firm zapowiedziało rewizję budżetów marketingowych to jednak póki co branża cierpliwie czeka na rozwój zdarzeń. Wzrosty sprzedaży i innych kategorii (przykładowo 21% wzrost liczby użytkowników w internetowych aptekach), a także bardzo korzystne obecnie cenniki kampanii marketingowych pozwalają mimo wszystko patrzeć w przyszłość z nadzieją i umiarkowanym optymizmem.