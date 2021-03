Raport NFZ: 15% hospitalizacji z powodu jednej choroby

W październiku 2020 roku było o 35 procent mniej hospitalizacji w porównaniu do października 2019. Najmniejszy spadek w zakresie pobytów w szpitalu odnotowano z powodów okołoporodowych. Czyli pandemia pandemią, a kolejni rodacy chcą przyjść na świat.

Ile kart DiLO wystawili lekarze POZ w październiku 2020 roku?

Z powodu jakich chorób było najwięcej hospitalizacji w tym okresie?

Którego dnia lekarze POZ udzielają najwięcej porad?

NFZ opublikował raporty dotyczące porad udzielonych w Podstawowej Opiece Zdrowotnej oraz hospitalizacji w październiku 2020 roku.

W październiku 2020 odbyło się 13,93 mln porad i było to o 4,6% mniej niż w październiku 2019 - analizuje płatnik.

Najwięcej porad miało miejsce w czwartki: 3,02 mln.

Z kolei po powtórne wydanie recepty najczęściej pacjenci zgłaszali się we wtorki - 21,4%.

Mediana średniej dziennej liczby porad przypadającej na lekarza w Polsce wyniosła 27. Analizując ten wskaźnik z dokładnością do województwa udzielenia świadczenia wahał się on od 23 (Mazowieckie) do 33 (Lubuskie, Warmińsko-mazurskie). Pod uwagę byli brani jedynie Ci lekarze, którzy udzieli porad w więcej niż 4 dniach miesiąca i udzielili więcej niż 16 porad w miesiącu.

Ile kart DiLO wystawili lekarze POZ?

Fundusz podsumował także liczbę Kart Diagnostyki i Leczenia Onkologicznego (DiLO) wystawionych w ramach porad POZ (w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców; brane były pod uwagę jedynie nieanulowane karty z trybem wydania POZ):

Obraz1.png

Mniej hospitalizacji

Narodowy Fundusz Zdrowia przedstawił też raport oparty o dane dotyczące hospitalizacji zakończonych w październiku 2020 roku, rozliczonych przy pomocy produktów z katalogu Jednorodnych Grup Pacjentów.

Wynika z niego, że w październiku 2020 zakończyło się 411 tys. hospitalizacji i było to o 35% mniej niż w październiku 2019.

Najwięcej hospitalizacji było z powodu rozpoznań klasyfikowanych jako choroby układu krążenia (I00-I99) i stanowiły one 15% wszystkich hospitalizacji (62 tys.).

Najmniejszy spadek liczby hospitalizacji, porównując z październikiem 2019, odnotowano z powodu chorób klasyfikowanych jako "wybrane stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym" (P00-P96) - spadek o 10%.