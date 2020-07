Raport: rugowanie sieci franczyzowych może oznaczać monopol hurtowni

Sprawnie funkcjonujące sieci apteczne oparte na formule franczyzowej stanowią w tej chwili przeciwwagę dla silnie skonsolidowanych graczy na rynku hurtowym leków (80 proc. leków sprzedawanych do aptek pochodzi od trzech hurtowników) - oceniają autorzy raportu.

Z danych wynika, że rynek franczyzowy w Polsce przez ostatnich 30 lat rozwijał się wyjątkowo dynamicznie – od zera do poziomu charakterystycznego dla rozwiniętych państw zachodnich. Jeśli chodzi o sieci franczyzowe, Polska jest ewidentnym liderem w skali Europy Środkowo-Wschodniej–jest u nas więcej sieci i więcej punktów niż w pozostałych państwach regionu.

Największą popularnością (w sensie branżowym) franczyza cieszy się na rynku handlu detalicznego, rynku aptecznym oraz w gastronomii - wynika z raportu "Prawne zagrożenia dla franczyzy w Polsce", przygotowanego przez Fundację Warsaw Enterprise Institute.

Sieci franczyzowe a AdA

Jak zauważają autorzy raportu, w pewnym momencie rozpoczęły się próby rugowania sieci franczyzowych z rynku aptecznego.

Pierwszą taką próbą była ustawa z 7 kwietnia 2017 roku o zmianie ustawy –Prawo farmaceutyczne. Regulację tę potocznie nazwano „apteką dla aptekarza”. Wprowadziła ona bowiem daleko idące zmiany ograniczające rozwój rynku aptecznego w Polsce. Kierunek zmian był zbieżny z tym, który od dłuższego czasu postulowały organy samorządu aptekarskiego.

Okres kilku lat przed wprowadzeniem przedmiotowej regulacji, był czasem bardziej lub mniej zintensyfikowanych ataków przeciwko aptekom sieciowym, w ramach których lobbowano za przepisami ograniczającymi możliwości rozwoju sieci.

Co znamienne, głos w dyskusji na temat kształtu rynku aptecznego zabierali również przedstawiciele hurtowni farmaceutycznych, rynku wyjątkowo skonsolidowanego, gdzie trzem podmiotom udało się przekroczyć łącznie 80 procent udziału w rynku, twierdząc, że „liberalne podejście nadzoru farmaceutycznego do przepisów doprowadziło do niekontrolowanego rozrostu sieci”.

Interesujące, że równocześnie rekomendowano dwie możliwości konkurowania aptek „niezależnych” z sieciami: „łączenie się w grupy” (czyli de facto oddolne usieciowienie) oraz współpracę z „niezależnym dystrybutorem”, który potrafi zapewnić im narzędzia, a także pomóc aptece w zarządzaniu asortymentem, wystrojem czy personelem (czyli de facto przez pobieranie know-how i współpracę z hurtownią, a nie franczyzodawcą).