Resort zdrowia i lekarze cieszą się z upowszechnienia teleporadnictwa, pacjenci mają dość

W internecie wrze. Pacjenci piszą o wyznaczaniu terminu teleporady za kilka tygodni, odsyłaniu do apteki po lek przeciwbólowy, na SOR, a na koniec o tym, że specjaliści w NFZ-owskich placówkach w obawie przed Covid-19 udzielają głównie teleporad, ale przyjmują osobiście w swoich prywatnych gabinetach.

"Lekarze mają dowolność co do wyboru form porady, czy będzie ona osobista, czy przez telefon, co jest absurdem, że np. będąc u okulisty na wizycie osobistej, gabinet obok w tej samej przychodni neurolog konsultuje pacjentów przez telefon" - skarży się pacjent. Zanim wszedł na wizytę do okulisty, miał mierzoną temperaturę (ale nie jest to standard, a jakość sprzętu budzi wątpliwość), ankietę epidemiologiczną podpisał wspólnym dla wszystkich długopisem. - Tylko w jednej przychodni widziałem dwa pudełka na długopisy "zdezynfekowane" oraz "po użyciu" - pisze.

Przychodnia to nie świetlica

Bożena Janicka, prezes Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia, w rozmowie z Rynkiem Zdrowia twierdziła, że wprowadzone podczas epidemii koronawirusa zasady udzielania porad "pozostaną z nami i już się nie zmienią" - także wtedy, kiedy oficjalnie ogłoszony zostanie koniec epidemii.

- Obowiązywać będzie zawsze rozdział czasowy przyjęć pacjentów infekcyjnych od godzin przyjęć pacjentów pozostałych. W tym celu preferowane będą teleporady. Poczekalnia nie będzie miejscem towarzyskich spotkań. Będzie na niej mogła przebywać ograniczona liczba osób. Wzmożony pozostanie reżim sanitarny. Obowiązkowe na wejściu do przychodni będzie odkażanie dłoni i stosowanie jednorazowych środków ochrony osobistej - wyliczała prezes PPOZ.

Stanisław Maćkowiak, prezes Federacji Pacjentów Polskich przyznaje, że do organizacji docierają liczne skargi na działanie ochrony zdrowia.

- Mieliśmy jednak nadzieję, że świadczeniodawcy dostosują możliwości do warunków, które aktualnie panują, że będzie można korzystać z dobrodziejstw teleporady, ale będą również normalne wizyty osobiste dla pacjentów, którzy tego potrzebują. Widzimy jednak, że tak to wszystko nie wygląda, chociaż władze na każdym szczeblu przekonują, że jesteśmy już przygotowani do ''nowej rzeczywistości'' - mówi prezes Maćkowiak.