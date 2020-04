Rower, bieganie, spacery - tak, ale w maseczce

Od 20 kwietnia będzie możliwość przemieszczania się w celach rekreacyjnych. Będziemy mogli zatem ponownie biegać i jeździć na rowerze.Trzeba będzie jednak pamiętać o dystansie społecznym i zakrywaniu twarzy.

Podczas czwartkowej, 16 kwietnia, konferencji prasowej premiera Mateusza Morawieckiego i ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego pojawiła się informacja, że od 20 kwietnia będzie możliwość przemieszczania się w celach rekreacyjnych. Będziemy mogli zatem ponownie biegać i jeździć na rowerze.

Ponadto zniesiono zakaz wstępu do lasów i parków. - Nie traktujmy tego jako zaproszenia do niekontrolowanej rekreacji. To dla zwiększenia komfortu zdrowia psychicznego ludzi - zapowiedział premier.

Trzeba będzie jednak pamiętać o dystansie społecznym i zakrywaniu twarzy.

Minister zdrowia Łukasz Szumowski zapytany o to, kiedy najwcześniej możemy liczyć na zniesienie obowiązku noszenia maseczek w miejscach publicznych, powiedział wprost: - Jak będzie szczepionka.

- Ten plan nie oznacza, że epidemia się kończy. Będziemy musieli nauczyć się z nią żyć przez jakiś czas. Nie ma danych, które mówią, że wygaśnie za miesiąc, dwa, pięć. Jedyną datą, która jest pewna, to pojawienie się szczepionki i leków - powiedział Szumowski.

Podkreślił, że musimy przyzwyczaić się do zakrywania twarzy, dezynfekowania dłoni i powierzchni, zachowywania dystansu do drugiej osoby, izolowania osób najstarszych, zaakceptowania, że osoby chore lub mające kontakt z zakażonym koronawirusem będę poddawane obowiązkowej kwarantannie cy w końcu używania zdalnych form pracy.

- Musimy nauczyć się z tym żyć co najmniej przez najbliższy rok, półtora, jeśli nie dwa lata - przyznał Szumowski.