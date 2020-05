RTR nadal nie ma. Fundacja Republikańska ma trzy legislacyjne propozycje

Pomysł wprowadzenia RTR pojawił się w polskim rządzie już w 2015 roku. W styczniu 2020 roku Jadwiga Emilewicz, minister rozwoju, obiecała, że prace nad RTR ruszą ponownie w lutym. Dotychczas jednak żadna forma RTR nie została wdrożona ani nawet nie znajduje się w wykazie prac legislacyjnych rządu.

Powrotem do zarzuconej koncepcji Refundacyjnego Trybu Rozwojowego (RTR) jest propozycja nazwana RTR+, którą trzeba prawnie uregulować – to główne wnioski wynikające z raportu "Suwerenność lekowa państwa – rola, stan i rekomendacje" przygotowanego przez Fundację Republikańską.

Wydarzenia związane z trwającą pandemią koronawirusa skłaniają do nowego spojrzenia na wiele obszarów gospodarki. Wśród nich jest z pewnością przemysł farmaceutyczny, którego siła i możliwości produkcyjne rozpatrywane są coraz częściej w kategoriach zasobów strategicznych państwa, podobnie jak dostęp do surowców energetycznych czy własna żywność.

- Głosy o potrzebie skrócenia łańcuchów dostaw i powrotu do produkcji, które zapewniają bezpieczeństwo, są coraz powszechniejsze. Dotyczy to w pierwszym rzędzie produkcji leków, wyposażenia i urządzeń medycznych – pisze we wstępie do raportu prezes Fundacji Republikańskiej Marek Wróbel.

- Obok zapewnienia bezpieczeństwa lekowego państwa, ważny jest także aspekt gospodarczy. Większa produkcja leków na terenie Polski to wzrost PKB, większe zatrudnienie, ale również innowacje, w tym zwiększenie środków na badania i rozwój, zatrzymanie w kraju absolwentów wyższych uczelni oraz przyciągnięcie zagranicznych inwestycji. To jeden z pomysłów na czasy odmrażania, odbudowy i przebudowy gospodarki – podkreśla Wróbel.

Rozwiązaniem, które ma zapewnić zwiększenie produkcji leków w Polsce jest Refundacyjny Tryb Rozwojowy (RTR). Raport "Suwerenność lekowa państwa – rola, stan i rekomendacje", którego partnerem jest Polski Związek Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego, skupia się na prezentacji dotychczasowych koncepcji polskiego rządu związanych z RTR, jego kontekście międzynarodowym oraz analizie wpływu branży farmaceutycznej na gospodarkę i bezpieczeństwo państwa.

Pomysł wprowadzenia RTR pojawił się w polskim rządzie już w 2015 roku. W styczniu 2020 roku Jadwiga Emilewicz, minister rozwoju, obiecała, że prace nad RTR ruszą ponownie w lutym. Dotychczas jednak żadna forma RTR nie została wdrożona ani nawet nie znajduje się w wykazie prac legislacyjnych rządu.