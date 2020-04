Rypin: apteka nie wydawała samych maseczek. Trzeba było coś dokupić

W aptece w Rypinie (woj. kujawsko-pomorskie) pacjenci, aby otrzymać maseczki musieli dokupić jeszcze jeden produkt. Tak zwana sprzedaż wiązana, w tłumaczeniu apteki, nie miała na celu ograniczenia dostępności do maseczek ani spowodowania wzrostu sprzedaży.

– Chciałam kupić maseczki, sprzedawano po dwie na osobę w cenie 2,99 zł. Przede mną stał starszy pan, który też miał taki zamiar. Poinformowano go, że musi kupić coś jeszcze, bo same maseczki nie zostaną mu sprzedane. Poprosił o termometr, ale go nie było, więc zrezygnował ze sprawunków - opisuje jedna z czytelniczek Tygodnika Regionu Rypińskiego.

Gazeta skontaktowała się z wskazaną placówką i od pracującej w niej farmaceutki dowiedziała się, że już wycofano się ze sprzedaży wiązanej.

– Nasze działanie nie miało na celu ograniczenia dostępności maseczek dla pacjentów, ani wzrostu sprzedaży. W tym trudnym momencie zależy nam, aby nasi klienci mieli możliwość zakupu w przystępnych cenach. Obserwujemy również konkurencję i jesteśmy świadomi, co dzieje się na rynku aptecznym. Udało nam się zdobyć maseczki i rękawiczki. Nie sprzedajemy ich o kilka złotych drożej jak to praktykują inne apteki. Najważniejsze dla nas jest ograniczenie spekulacji oraz zapewnienie dostępu do produktów jak największej liczbie pacjentów potrzebujących ochrony – wyjaśniła farmaceutka.

Mimo opinii części farmaceutów, że ceny maseczek powinny już spadać, pacjenci wciąż napotykają maseczki w cenach sięgających kilkunastu złotych za sztukę.

Jak mówią farmaceuci, na rynku pojawiły się firmy, które powstały kilka tygodni temu i wykorzystując sytuację, sprzedają maseczki po bardzo wysokich cenach. Przez braki w hurtowniach, apteki są więc zmuszone kupować je od takich firm.

Jednak klienci najczęściej nie zwracają uwagi na cenę, bo wiedzą, że chodzi o produkt deficytowy. - Kupują różnie, kilka sztuk, kilkanaście, ale zdarzają się tacy klienci, którzy kupują nawet po 50 sztuk - mówi farmaceutka z warszawskiej apteki.

Więcej: rypin-cry.pl, radiokolor.pl