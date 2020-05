Rz: maseczki dla MZ sprowadził producent chłodziarek

Resort zdrowia zapłacił za maseczki bez certyfikatów 5,5 mln zł trzem firmom bez doświadczenia w hurtowym obrocie farmaceutycznym: pośrednikowi nieruchomości, firmie doradczej aptekarza i nowo powstałej firmie żony instruktora narciarskiego.

Warszawska prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie "afery maseczkowej" w Ministerstwie Zdrowia.

Jak podaje Rzeczpospolita, śledztwo wszczęto pod kątem oszustwa wielkich rozmiarów. Za 120 tys. masek resort zdrowia zapłacił trzem firmom bez doświadczenia w hurtowym obrocie materiałami farmaceutycznymi, aż 5,5 mln zł. To pośrednicy nieruchomości, firma doradcza aptekarza z Małopolski i nowo powstała firma żony instruktora narciarskiego.

Ofertę na sprzedaż dużej środków ochronnych dla służby zdrowia złożył znajomy brata ministra Szumowskiego. Jednak piątek po południu do redakcji "Rzeczpospolitej" wpłynęło oświadczenie prawnika spółki Igloo, który twierdzi, że to ona była importerem masek dla lekarzy, jakie Ministerstwo Zdrowia zamówiło od trójki kontrahentów. Spółka Igloo to polski producent chłodziarek.

Prawnik zapewnia, że sprowadzony przez tę spółkę towar posiadał wszelkie oryginalne badania i certyfikaty.

Igloo przyznaje, że sprzedało towar do spółki powiązanej z nią kapitałowo (i rodzinnie) jako spółki zajmującej się dystrybucją i sprzedażą. Z analizy faktur między podmiotami wynika, że cena towaru wzrosła 2,5-krotnie.

Przerzucając maski z podmiotu do podmiotu, wzrastała ich cena, w efekcie resort zapłacił 45 zł za sztukę.

