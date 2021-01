Rząd przedstawił kalendarz szczepień: kiedy będzie ekskluzywny tydzień dla seniorów 80+?

Jeżeli tygodniowo możemy przekazać 180 tys. szczepionek do wszystkich 6 tysięcy punktów na terenie całej Polski, na pierwsze szczepienie, to tygodniowo każdy punkt będzie mógł dostać 30 szczepionek - powiedział 13 stycznia na konferencji prasowej szef KPRM Michał Dworczyk.

- W tym tygodniu Polska wchodzi w kluczowy, masowy etap szczepień przeciwko koronawirusowi. 15 stycznia otwarta zostanie rejestracja na szczepienia dla osób powyżej 80. roku życia - dodał Dworczyk.

Jak się zapisać na szczepienie

- Na podstawie opracowanego harmonogramu wystawiamy centralny kalendarz, w którym będą zarejestrowane wszystkie 6 tys. punktów szczepień. Każdy z tych punktów będzie miał wystawiony "slot", czyli miejsca zaznaczone w tygodniu, w których można się zapisać konkretnego dnia i o konkretnej godzinie - powiedział szef KPRM, pełnomocnik rządu ds. szczepień przeciw COVID-19 Michał Dworczyk.

- Do końca pierwszego kwartału do Polski dotrze blisko 6 mln dawek szczepionek firmy Pfizer i Moderna, co pozwoli na zaszczepienie 3 mln osób. Tygodniowo każdy punkt szczepień może otrzymać 30 szczepionek - informował.

Szef KPRM przypominał, że w piątek 15 stycznia otwarta zostanie rejestracja na szczepienia dla osób powyżej 80. roku życia.

Seniorzy będą mogli zarejestrować się na konkretny termin szczepienia w danym punkcie. 22 stycznia otwarta zostanie rejestracja dla osób powyżej 70. roku życia. Ich szczepienia rozpoczną się 25 stycznia.

- To szczepienie rozpocznie się w 5994 punktach - poinformował minister Dworczyk.

Także 15 stycznia zostanie uruchomiony formularz zgłoszenia do szczepienia dla wszystkich osób powyżej 18. roku życia, który będzie opublikowany na stronie www.gov.pl/web/szczepimysie.

Grupa, która będzie się szczepiła od 25 stycznia liczy 4,6 mln osób, jest w niej ok. 1,75 mln powyżej 80. roku życia i 2,8 mln w wieku 70-79 lat.

Michał Dworczyk zapowiedział, że rozporządzenie dokładnie regulujące m.in. kolejność szczepionych grup zostanie opublikowane "w ciągu najbliższych kilkunastu godzin".

Trzy sposoby rejestracji się na szczepienia:

- Przez infolinię telefoniczną pod numerem 989 (dla dzwoniących z zagranicy) lub tych, których operator nie obsługuje numerów specjalnych - 22 62 62 989.

- Korzystając ze strony internetowej pacjent.gov.pl

- Oba systemy zdalne zostaną uruchomione o północy z czwartku na piątek (z 14 na 15 stycznia).

- Osobiście w punkcie szczepień.