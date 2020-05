Rząd znosi większość restrykcji. Bez maseczek na ulicy, bez ograniczeń w gastronomii i sklepie

W sklepach nie będą obowiązywały już limity osób. Podobne ograniczenia przestrzenne przestają obowiązywać w gastronomii. Od 30 maja zniesiony jest obowiązek zasłaniania ust i nosa w przestrzeni otwartej, jeżeli zachowany jest dystans społeczny.

- Powoli stajemy na coraz bardziej twardym gruncie. Każdy dzień to kolejne nowe wyzdrowienia. Wykonujemy jednocześnie coraz więcej testów - to już około 30 tys testów. Dlatego możemy przejść do IV etapu znoszenia obostrzeń - mówił premier Mateusz Morawiecki podczas dzisiejszej konferencji prasowej (27 maja).

W sklepach nie będą obowiązywały już limity osób. Podobne ograniczenia przestrzenne przestają obowiązywać w gastronomii. Nie będą obowiązywały limity w kościołach, obowiązują jednak maseczki lub dystans społeczny.

Od 30 maja zmienia się zasady dotyczące zasłaniania ust i nosa. Jeśli będzie możliwe zachowanie dystansu, noszenie maseczek nie będzie obowiązkowe - z wyjątkami. W sklepie, środkach komunikacji, kościołach czy kinach maseczki będą obowiązkowe.

W przypadku zgromadzeń dozwolone są te do 150 osób. Podobnie obowiązuje zakrywanie nosa i ust lub dystans społeczny. Decyzje o zgodzie na zgromadzenie będą podejmowane jednak w oparciu o stan epidemiologiczny - od 30 maja.

Od 6 czerwca będą mogły być otwarte, z obowiązkiem spełniania wymogów sanitarnych, instytucje kultury, kina, teatry czy też obiekty rekreacyjne: kluby fitness, siłownie. Wyłączone z tego są dyskoteki.

Od 6 czerwca będzie dopuszczalna organizacja wesel i uroczystości rodzinnych do 150 osób. Tutaj również obowiązywać będą wymagania sanitarne.

- Od 6 czerwca wprowadzamy odmrożenie funkcjonowania kin, teatrów, filharmonii pod 3. warunkami: to nie jest obowiązek - to możliwość; wypełniamy pojemność widowni do 50% tak, by kontakt był rozluźniony oraz nosimy maseczki - dodał wicepremier Piotr Gliński.

W związku z tym że zgromadzenia do 150 osób są możliwe od 30 maja - koncerty plenerowe mogą być od tego momentu organizowane.

Z kolei minister zdrowia, Łukasz Szumowski uznał, że transmisji poziomej, która najbardziej niepokoi - gdy możemy zarazić się w przestrzeni publicznej - jest już niewiele. - Dzięki temu możemy zdjąć te ograniczenia - chociażby dotyczące zasłaniania ust i nosa. Drugi ważny czynnik to stan przygotowania szpitali na przyjęcie pacjentów z koronawirusem. Dziś ponad 80% łóżek jest wolnych. Ponad 90% respiratorów jest wolnych.

- Po części możemy poluzować ograniczenia. Jak najszybciej będziemy też przywracali normalne funkcje szpitalom, które przyjmowały chorych na koronawirusa. To jednak nie oznacza końca epidemii, że ona zniknęła. Ona jest. Mogą pojawiać się ogniska - dlaczego wciąż obowiązuje dystans społeczny, a jeśli nie będzie możliwy - obowiązuje maseczka - dodał.