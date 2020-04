Rzecznik rządu: poluzowanie pierwszych restrykcji może pod koniec kwietnia

Szczyt zachorowań ma przypaść na koniec kwietnia. Mimo że należy spodziewać się jeszcze dużej liczby osób zakażonych w maju, to koniec kwietnia może być początkiem uchylania pewnych zakazów. Wpierw zasad przemieszczania się i terenów zielonych. Później handlu i usług.

W rozmowie z Polskim Radiem rzecznik rządu przewidywał, że szczyt zachorowań ma przypaść na koniec kwietnia.

- Pamiętajmy jednak o tym, że liczba osób, które będą w jednym czasie chorowały, będzie przez długi czas na wysokim poziomie. Na pewno przez cały maj, ponieważ czas leczenia osób, które już zachorowały, trwa kilkanaście dni - mówił Piotr Mueller.

Rząd jednak czeka na dane dotyczące liczby zakażonych osób. - Jeśli one nadejdą, to maj, koniec kwietnia będzie początkiem "odmrażania" gospodarki. W pierwszej kolejności dotyczyłoby to zasad przemieszczania się i terenów zielonych. Później handlu, usług, jednak dalej z pewnymi rygorami - stwierdził polityk.

