Samorząd: OF nie potrzebuje reklamy. Wystarczy naklejka informacyjna

ZPA PharmaNET proponuje rozszerzenie katalogu wyłączeń, określającego, że zakazaną reklamą nie jest informacja o opiece farmaceutycznej, usługach prowadzonych w aptekach, akcjach prozdrowotnych. - Są na to inne rozwiązania - uważa przedstawiciel samorządu aptekarskiego.

Jak podała w środę (15 lipca) Konfederacja Lewiatan, Komisja Europejska wystosowała do polskiego rządu opinię w sprawie ograniczeń dotyczących reklamy aptek. Jeśli rząd nie usunie uchybienia, wówczas sprawa zostanie skierowana do TSUE.

KL wskazała, że w Polsce, m. in. z uwagi na zakaz reklamy aptek, który przerodził się de facto w zakaz jakiegokolwiek informowania o działalności aptek, usługi takie jak przegląd lekowy, badania przesiewowe, programy prozdrowotne czy doradztwo farmaceutyczne, nie są dostępne dla pacjentów. Lewiatan zaznacza, że regulacja blokuje także potencjał polskich farmaceutów, którzy chcieliby takie usługi świadczyć.

- Rozumiejąc, że MZ obawia się, że zniesienie zakazu poskutkuje prowadzeniem nachalnych akcji marketingowych, proponujemy rozszerzenie katalogu wyłączeń, określającego, że zakazaną reklamą nie jest informacja o opiece farmaceutycznej, usługach prowadzonych w aptekach, akcjach prozdrowotnych - wskazał w opublikowanym poście na TT ZPA PharmaNET.

- Nie trzeba rozszerzać katalogu wyłączeń. Wystarczy naklejka informacyjna o OF jak o e-recepcie czy umowie z NFZ, to już działające rozwiązanie i nie trzeba znosić zakazu reklamy. Po drugie najpierw OF i UoZF musi zaistnieć, bo mówimy o czymś czego nie ma - odpowiedział Piotr Brukiewicz ze Śląskiej Izby Aptekarskiej.

- E-recepta to nie tylko naklejka. Pamiętajmy o szeregu działań ze strony MZ i wiceministra zdrowia Janusza Cieszyńskiego m.in. promocji w mediach i nie boje się użyć tu słowa, że była to reklama e-recepty. Dlatego propozycja ZPA PharmaNET może się sprawdzić. Po co nam OF bez info o niej - uważa farmaceuta Paweł Sapiński.

W ocenie Piotra Brukiewicza, promocja publiczna to coś innego niż reklama biznesowa. - Tu tkwi różnica. Informacje medialne o e-recepcie to obecnie rzadkość, a naklejka jest w każdej aptece. E-recepta się przyjęła i nie potrzebuje reklamy. Podobnie będzie z OF jeśli będzie dobra w przeciwnym razie polegnie mimo reklamy.