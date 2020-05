Sanofi: od 18 maja nowe zasady dystrybucji leku Plaquenil

Sanofi Polska wydała oświadczenie dotyczące produktu leczniczego Plaquenil i jego dostępności w Polsce. Informuje też o rozpoczęciu nowego sposobu dystrybucji leku.

- W związku z pojawiającymi się informacjami w mediach dotyczącymi zastosowania produktu leczniczego Plaquenil (hydroksychlorochina) do ewentualnego leczenia COVID-19, informujemy, że nie są dostępne wystarczające dane kliniczne, aby umożliwić jakiekolwiek ostateczne wnioski dotyczące skuteczności klinicznej lub bezpieczeństwa hydroksychlorochiny w leczeniu COVID-19 - podaje w komunikacie Sanofi.

Podkreśla, że wstępne wyniki z różnych niezależnych badań wymagają dalszej analizy oraz bardziej dogłębnych i rozległych badań klinicznych w celu potwierdzenia profilu korzyści do ryzyka stosowania leku Plaquenil wleczeniu COVID-19.

Jednocześnie firma informuje, że Plaquenil nie jest zarejestrowany w Polsce. Lek jest udostępniany polskim pacjentom poprzez procedurę czasowego dopuszczenia do obrotu na podstawie zgody wydawanej przez Ministerstwo Zdrowia osobno dla każdej dostawy produktu. Produkt każdorazowo sprowadzamy do Polski z Francji. Zgodnie z lokalnymi przepisami we Francji produkt leczniczy Plaquenil jest dopuszczony do stosowania w leczeniu reumatoidalnego zapalenia stawów, tocznia rumieniowatego i zapalenia błony śluzowej - tłumaczy Sanofi.

- Każde zastosowanie leku Plaquenil w leczeniu COVID-19 jest uważane za zastosowanie off-label, tj. niezgodne z ww. zatwierdzonymi wskazaniami. Pacjenci powinni skonsultować się z lekarzem w sprawie stosowania tego leku - wskazuje firma.

Ponadto Sanofi informuje, o uzgodnionym z Ministerstwem Zdrowia, rozpoczęciu od dnia 18 maja br. dystrybucji leku Plaquenil do ogólnopolskich hurtowni farmaceutycznych. Zaznacza, iż decyzja jest odpowiedzą na obecne zapotrzebowanie rynku. Apteki zainteresowane zakupem leku proszone są o uwzględnienie zaistniałych zmian przy składaniu zamówień.

Sanofi dodaje, że dotychczasowy model bezpośredniej dystrybucji leku Plaquenil do aptek, zgodnie z warunkami Obwieszczenia i Komunikatu Ministra Zdrowia z 1 kwietnia br., nadal obowiązuje.

Więcej: sanofi.pl