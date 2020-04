SARS-CoV-2. Nowe zasady funkcjonowania od 20 kwietnia. Co się zmienia?

Nie możemy cały czas żyć w izolacji. Musimy wprowadzać zasady bezpiecznego funkcjonowania w epidemii - ocenia minister zdrowia (fot. KPRM)

Od 20 kwietnia przystępujemy do nowego etapu stopniowego zdejmowania obostrzeń. Po pierwsze - otwarcie lasów i parków. Po drugie - złagodzone przepisy w handlu. Ponadto 1 osoba na 15 mkw to zasada obowiązująca w kościołach - to kilka z nowości zapowiedzianych przez premiera RP.

- Izolacja - musimy zachować właściwy dystans i nosić maseczki. Identyfikacja - będziemy coraz lepiej starali się opanować sztukę badania kto z kim miał kontakty. Informatyzacja - jak najwięcej pracy zdalnie i cyfrowych procesów - powiedział premier Mateusz Morawiecki podczas konferencji prasowej. Premier przedstawił plan znoszenia ograniczeń. Poza pierwszym etapem, nie podano terminów kolejnego znoszenia barier. Decyzja o przejściu do kolejnego etapu będzie podjęta na podstawie analizy przyrostu zachorowań, wydajności służby zdrowia i realizacji wytycznych sanitarnych przed podmioty odpowiedzialne. - Od 20 kwietnia przystępujemy do nowego etapu stopniowego zdejmowania obostrzeń. Po pierwsze - otwarcie lasów i parków. Nie traktujmy tego jako zaproszenia do niekontrolowanej rekreacji. To dla zwiększenia komfortu zdrowia psychicznego ludzi - zapowiedział premier. Po drugie - złagodzone przepisy w handlu. W sklepach do 100 metrów obsługa 4 klientów na jedną kasę, a powyżej 100 mkw to będzie 1 osoba na 15 mkw. Jednocześnie pracownicy sklepów będą poddawani kontroli zdrowia. 1 osoba na 15 mkw to także zasada obowiązująca w kościołach. Wyjątkiem od noszenia maseczek będą rolnicy - tam dystans jest z natury większy i przy tej pracy jest ważne, żeby ten wyjątek zastosować. Z ograniczenia przemieszczania się bez dorosłego wyłączone będą osoby powyżej 13 roku życia (wcześniej było to 18 lat). - Przez najbliższy czas musimy nauczyć się żyć z podstawowymi zasadami epidemii. Ten plan nie ma konkretnych dat. Nasi sąsiedzi podawali różne daty. My ich świadomie nie podajemy, bo jest to zależne od liczby zachorowań - powiedział Łukasz Szumowski, minister zdrowia. Przypomniał, że obecnie podstawy nowej normalności to: 2 metry odstępu w przestrzeni publicznej, zakrywanie nosa i ust, zasady sanitarne w miejscach gromadzenia się ludzi, kwarantanna i izolacja, zdalna praca i edukacja. - Nie możemy cały czas żyć w izolacji. Musimy wprowadzać zasady bezpiecznego funkcjonowania w epidemii: zasłaniać twarz w miejscach publicznych. Dezynfekować ręce i powierzchnie. Zachowywać dystans. Przebywać na kwarantannie lub w izolacji. Ochrona osób najsłabszych, chorych, starszych. To te zasady, z którymi musimy się nauczyć żyć - dodał. - Od tego na ile będziemy zachowywali ten dystans i reguły sanitarne zależy, czy będziemy mogli przejść do kolejnego etapu. Byłoby nieuczciwe mówienie państwu, że z konkretną datą pozwolimy na konkretny typ działalności - mówił minister zdrowia. Podkreślił, że etapy odchodzenia od obostrzeń nie oznaczają, że epidemia się kończy. Perspektywą jest szczepionka. - Kiedy ona będzie - jeszcze nie wiemy - dodał.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus