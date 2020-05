Sejm. UoZF: było o szczepieniach w aptekach i normach zatrudnienia farmaceutów w szpitalach

Członkowie sejmowej podkomisji zdrowia zajmą się projektem ustawy o zawodzie farmaceuty. Aktualnie posłowie pytali o brak możliwości wykonywania szczepień w aptekach oraz normy zatrudnienia farmaceutów szpitalnych. Czy te normy są do zrealizowania? - zastanawiał się jeden z posłów.

Członkowie sejmowej komisji zdrowia wyznaczyli we wtorek 26 maja członków sejmowej podkomisji zdrowia, która zajmie się projektem ustawy o zawodzie farmaceuty. W skład tego gremium wchodzą: Paweł Rychlik, Barbara Dziuk, Patryk Wicher, Tadeusz Chrzan,Katarzyna Sójka, Violetta Porowska (PiS), Marek Hok, Paulina Hennig-Kloska, Katarzyna Lubnauer (KO), Marcelina Zawisza (Lewica) i Dariusz Klimczak (PSL-Kukiz'15).

Jak zaznaczył omawiający projekt wiceminister zdrowia, Maciej Miłkowski, farmaceuci to grupa zawodowa, która jako jedyna z zawodów medycznych nadal nie ma swojej ustawy.

Co zawiera ustawa?

W zamierzeniu ustawodawcy, dokument ma włączyć farmaceutów do systemu ochrony zdrowia, by ich potencjał kadrowy i intelektualny mógł być lepiej wykorzystany. - Obecnie fachowcy po 5. letnich bardzo ciężkich studiach pracują najczęściej w aptekach otwartych i szpitalnych - mówił wiceminister.

Tymczasem można wykorzystać ich wiedzę w procesie leczniczym pacjenta i zaangażować bardziej do współpracy z lekarzami i pielęgniarkami.

Ustawa wprowadza m.in. zadania z zakresu opieki farmaceutycznej do wspierania pacjentów w procesie farmakoterapii, wykonywania przeglądów lekowych, opracowania indywidualnego planu opieki farmaceutycznej, szczególnie w przypadku pacjentów z wielochorobowością oraz współodpowiedzialność za proces farmakoterapeutyczny na oddziałach szpitalnych.

Ustawa reguluje również kwestie uznawania kwalifikacji zawodowych, dopuszczenia do zawodu, tymczasowego prawa wykonywania zawodu, a także wzmacnia zasady niezależności farmaceuty.

Główne prace nad projektem będą toczyć się w podkomisjach. Do przedstawiciela resortu zdrowia kilku posłów skierowało zapytania ogólne.

W aptece bez szczepień

Posłanka Marcelina Zawisza podkreślała znaczenie wpisania do projektu zapisów o niezależności i samodzielności farmaceutów: - To co jest ważne w tej ustawie, to niezależność farmaceutów. Dochodzą do nas bardzo niepokojące sygnały o tym, że farmaceuci dostają listy sprzedażowe, czyli informuje się ich, co mają sprzedać i ile muszą tego sprzedać. Dostają też polecenia służbowe, by nie wydawać tańszych zamienników.

Spytała jednak o kwestię braku w projekcie ustawy możliwości wykonywania w aptekach szczepień.

- Dlaczego tego nie uwzględniono w ustawie mimo, że ten kierunek jest obierany w innych krajach, takich jak Niemcy, Wielka Brytania czy Francja. Oczywiście pod pewnymi rygorami. To rozwiązanie pozwoliłoby na upowszechnienie szczepień, np. na grypę - dodała.