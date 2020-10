Selvita z grantem na utworzenie centrum badawczo-rozwojowego

Selvita poinformowała o otrzymaniu rekomendacji dofinansowania projektu utworzenia Centrum Badawczo-Rozwojowego Usług Laboratoryjnych w Obszarze Odkrywania

i Rozwoju Leków w Krakowie, w ramach konkursu grantowego Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

Utworzenie Centrum było jednym z kluczowych założeń Strategii Rozwoju Spółki na lata 2020–2023 ogłoszonej w kwietniu br. Dodatkowa powierzchnia laboratoryjna pozwoli zwiększyć skalę działalności oraz wdrożyć nowe usługi, których w tym momencie Selvita nie jest w stanie rozwinąć wobec braku dostępnej powierzchni laboratoryjnej.

Całkowita wartość projektu to ok. 145 mln zł, z czego kwota dofinansowania to 41,3 mln zł. Realizacja przedsięwzięcia zaplanowana jest na okres trzech lat.

Obecnie Selvita prowadzi działalność na ok. 5 000 m² przestrzeni badawczej w Krakowie i Poznaniu.

Nowe Centrum Badawczo-Rozwojowe Usług Laboratoryjnych zapewni Selvicie dodatkowe 4 000 m2 powierzchni badawczej i powstanie na nabytej przez spółkę w sierpniu br. działce zlokalizowanej przy ul. Podole w Krakowie w odległości niespełna 700 m od obecnej siedziby i laboratoriów Selvity.

Powstaną w nim laboratoria chemiczne, biologiczne, biochemiczne oraz analityczne, w których pracować będzie ponad 250 osób. Prace badawczo-rozwojowe opisane w agendzie badawczej będą realizowane w latach 2023-2028.