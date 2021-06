Servier planuje dużą inwestycję w Polsce

Mamy przed sobą szansę na pozyskanie bardzo dużej inwestycji dla Servier Polska, rzędu ponad 220 milionów złotych. Prowadzimy w tej chwili negocjacje z centralą - zapowiada Katarzyna Urbańska.

- Mamy zapowiedź pojawienia się nowelizacji ustawy refundacyjnej. Na pewno chciałabym, żeby pojawiły się w niej takie zapisy, które będą tworzyły realne mechanizmy wsparcia dla inwestorów. Trudno jest jednak mówić dzisiaj o szczegółach, bowiem nie mamy pojęcia, co dokładnie się w tym dokumencie znajduje - mówiła Katarzyna Urbańska, dyrektor Działu Komunikacji i Spraw Zewnętrznych Servier Polska.

Temat wsparcia dla firm farmaceutycznych w Polsce, w tym także rozwiązania w zakresie polityki lekowej, były dyskutowane podczas sesji "Przemysł farmaceutyczny" w ramach VI Kongresu Wyzwań Zdrowotnych.

Potrzebna jest stabilność i przewidywalność

Ekspert zwróciła uwagę, że jest kilka ważnych elementów polityki lekowej, w tym aspekt silnej presji na redukcję cen: - To jest bardzo trudna sytuacja dla firm, które są inwestorami: presja co kilka lat na coraz to niższe ceny przy zachowaniu wysokiej jakości i najlepiej z API pochodzącym z Unii Europejskiej.

- Myślę, że dla branży to jest bardzo trudne wyzwanie. Dla tych inwestorów, którzy już tutaj są, ważna byłaby zapowiedź stabilności, przewidywalności, która mogłaby polegać na przykład na tym, że firmy, które są inwestorami, mogłyby być zwolnione z pewnych procedur formalnych w procesie renegocjacji czy mogłyby być zwolnione od obowiązku negocjacji cenowych - dodała.

Ten proces w przypadku inwestorów mógłby wyglądać nieco inaczej. Padła propozycja: wydłużenie czasu objęcia refundacją produktów to są konkretne zapisy, które byłyby na pewno bardzo wartościowe z punktu widzenia firm inwestujących.

Zapowiada się duża inwestycja w Polsce

- Potrzebujemy argumentacji, żeby przekonywać naszą centralę do tego, że warto Polsce zainwestować. Musimy konkurować tak naprawdę z fabrykami w innych krajach, które nie są tak bardzo daleko. Bo mamy kilka tych fabryk w Unii Europejskiej - tłumaczyła dyrektor Urbańska.

- Jesteśmy teraz w takiej sytuacji, że mamy przed sobą szansę na pozyskanie bardzo dużej inwestycji dla Servier Polska. To są inwestycje rzędu ponad 220 milionów złotych. Myślę, że jest to dobra wiadomość zarówno z punktu widzenia bezpieczeństwa lekowego, jak i wpływu na gospodarkę, bo oznacza duży wzrost zatrudnienia o ponad 50%. Przede wszystkim zaś transfer bardzo nowoczesnych technologii do Polski. Nasza fabryka mogłaby się stać fabryką z regionalnej globalną, która produkowałaby na kilkadziesiąt, nawet 70-80 rynków światowych - opisała ekspert.

- Czekamy tak naprawdę na zielone światło ze strony naszej centrali, ale bardzo potrzebujemy argumentów w tej dyskusji, by dostrzeżono nas jako inwestorów. Dla nas najistotniejsza jest - z punktu widzenia inwestora - stabilność i przewidywalność tego, jak ten biznes będzie wyglądał w perspektywie trzech, pięciu, siedmiu kolejnych lat. Istotne jest to, aby faktycznie pojawiły się zapisy, które będą doceniać inwestorów. Mam nadzieję, że będziemy w tym procesie w stanie wypracować takie rozwiązania, które będą autentycznie realnie.