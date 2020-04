SIA: farmaceuci też powinni mieć szybką ścieżkę dostępu do testów na COVID-19

Rada Ślaskiej Izby Aptekarskiej w Katowicach podjęła uchwałę r. skierowaną do Ministra Zdrowia w sprawie ujęcia farmaceutów pracujących w aptekach ogólnodostępnych i szpitalnych w procedurach szybkiej ścieżki dostępu do testów na COVID-19 przewidzianych dla zawodów medycznych.

Rada Śląskiej Izby Aptekarskiej postanawia zwrócić się do Ministra Zdrowia, Łukasza Szumowskiego o ujęcie farmaceutów pracujących w aptekach ogólnodostępnych i szpitalnych w procedurach szybkiej ścieżki dostępu do testów na COVID-19 przewidzianych dla zawodów medycznych.

"Pracujący zarówno w aptekach otwartych jak i szpitalnych farmaceuci mają bezpośrednią styczność z pacjentami, w tym potencjalnymi nosicielami koronawirusa lub osobami, które mogły mieć z chorymi styczność. Do apteki przychodzą pacjenci nie tylko aby wykupić już zaordynowane przez lekarza leki, ale też w celu uzyskania wstępnej porady i zakupienia leków w szczególności teraz w czasie pandemii, kiedy bardzo wiele przychodni ogranicza dostęp do lekarza lub lekarze udzielają porad za pomocą środków komunikacji zdalnej" - zauważają w piśmie.

Apteka często jest tą pierwszą placówka jaką odwiedza pacjent nie wiedząc, czy jest przeziębiony czy zarażony.

- Pomimo działań podjętych przez właścicieli i samych farmaceutów w celu zabezpieczenia personelu aptek przez zarażeniem COVID-19 (szyby, maseczki, organizacja pracy w aptece, inne) personel apteki jest tak samo narażony na zakażenie jak personel medyczny pracujący w placówkach ochrony zdrowia, dla którego jak wynika z informacji na stronach Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Katowicach zabezpieczono specjalną szybką procedurę w przypadku wystąpienia objawów zakażenia COVID-19 - uważają.

"Ujęcie farmaceutów na równi z pracownikami służby zdrowia dostępem do szybszego wykonywania testów w przypadku wystąpienia objawów zakażenia uchroni od zarażenia pozostały personel apteki i pozwoli na ich dalsze funkcjonowanie" - piszą do MZ.



Jak argumentują, "bierne pozostawienie farmaceutów poza ścieżką szybkiego dostępu do testów może skutkować w niedalekiej przyszłości zamykaniem aptek z powodu braku personelu, co spowoduje brak dostępu pacjentów do zaopatrzenia w leki. Farmaceuci nie objęci szybką ścieżką będą kilkanaście dni oczekiwali w kwarantannie na potwierdzenie lub negację wyniku zarażenia koronawirusem. W tym czasie będą bezproduktywni dla systemu zdrowia i niedostępni w aptekach dla pacjentów, a personel pracujący w tym samym zespole będzie także objęty kwarantanną".

