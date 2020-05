Śląsk będzie izolowany od reszty kraju? Na razie najlepszą metodą walki z wirusem jest testowanie

Minister zdrowia pytany o spekulacje dotyczące izolacji Śląska od reszty kraju stwierdził, że będzie to zależało od wielu tysięcy wyników badań, jakie przeprowadzono w regionie: - Jak będziemy je mieli, wtedy podejmiemy decyzje o tym, czy na Śląsku restrykcje będą trochę później luzowane niż w pozostałych województwach.

W szybkim tempie rośnie liczba zakażonych na Śląsku. Tylko w poniedziałek (11 maja) odnotowano tam ponad 200 nowych przypadków, a w sumie dotąd na Śląsku stwierdzono koronawirusa u 3 779 osób. Czy wzniecona epidemia doprowadzi do izolacji regionu?

Już w czwartek (8 maja) Wojciech Andrusiewicz, rzecznik Ministerstwa Zdrowia podkreślał, że kopalnie stały się jeszcze większym ogniskiem zakażeń niż domy pomocy społecznej, mimo wprowadzonych tam jeszcze w połowie marca specjalnych rygorów, które miały zminimalizować ryzyko zakażeń.

Tak duży przyrost dodatnich wyników testów na koronawirusa spowodował, że pojawiły się spekulacje o objęciu Śląska izolacją, wprowadzenia dla regionu wolniejszego tempa łagodzenia restrykcji czy wręcz zaostrzania niektórych z nich.

Dlaczego kopalnie

Dlaczego górnicy, którzy są generalnie w sile wieku i pełni zdrowia stali się zbiorowym ogniskiem zakażenia? Dzieje się tak, bo jeden bezobjawowy pracownik może zakazić kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt innych osób, a te kolejne, na co ma wpływ nie tylko samo miejsce pracy górnika, ale dotarcie do niego i powrót.

Na dół górnicy zjeżdżają w "szoli" - czyli w windzie, do której wchodzi jednorazowo od 40 do 80 mężczyzn stojących do siebie twarzą w twarz, stłoczonych na bardzo małej przestrzeni. O zakażenie łatwo też w pociągach dowożących górników do pola wydobywczego. Do każdego wagonika wchodzi 8 osób. Problemem są też szatnie, gdzie czyste i brudne ubrania wiszą nie w szafkach, a na "hokach" podwieszonych pod sufitem. O zatrzymanie koronawirusa trudno nawet w łaźni, bo tam górnicy kąpią się w dużych grupach. Jedna zmiana kopalniach zazwyczaj to 500 - 700 górników, a bywa, że i więcej.

Obecnie (dane z końca marca) zatrudnionych w kopalniach węgla kamiennego na Śląsku jest ok. 82,5 tys. osób. Oczywiście to nie tylko osoby pracujące pod ziemią, ale także, pracownicy przeróbki węgla, ślusarze, elektrycy, pracownicy administracji. Ich liczba jest porównywalna z tymi, którzy przebywają w DPS-ach, ZOL-ach i ZPO. Tyle, że nie przybywają w zamkniętych, małych ośrodkach.