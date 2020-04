Śląska Izba też postuluje o zawieszenie nocnych dyżurów

Śląska Izba Aptekarska wystosowała postulat do urzędów miast oraz starostw o zawieszenie obowiązku pełnienia dyżurów w godzinach nocnych na okres trwania stanu epidemii.

W związku z faktycznymi ograniczeniami w zakresie pracy aptek ogólnodostępnych spowodowanych redukcją personelu aptecznego spowodowaną stanem epidemii COVID-19 na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (zwolnienia lekarskie, konieczność sprawowania osobistej opieki nad małoletnimi lub niepełnosprawnymi członkami rodzin), Śląska Izba Aptekarska w Katowicach postuluje zawieszenie obowiązku pełnienia dyżurów w godzinach nocnych na obszarze miasta/starostwa, na okres trwania stanu epidemii.

"Przypominam, iż dalsza nadmierna eksploatacja pracowników aptek ogólnodostępnych, w tym również w porze nocnej spowoduje, iż apteki będą w bliskiej przyszłości konsekwentnie zamykane z powodu braku personelu, co w znacznym stopniu ograniczy zaopatrzenie pacjentów w niezbędne do ratowania życia i zdrowia produkty lecznicze, w obecnej trudnej dla wszystkich sytuacji" - pisze do włodarz miast i powiatów prezes Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej, dr n. farm. Mikołaj Konstanty.

Więcej: OIA Katowice