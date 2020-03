Śląski WIF pisze do wojewody w sprawie zabezpieczenia aptek

Zamontowanie w izbach ekspedycyjnych aptek i punktów aptecznych szklanych przesłon lub kurtyn zabezpieczających przed bezpośrednim kontaktem, sprzedaż przez okienka ekspedycyjne i zapewnienie środków ochronnych - WIF proponuje ochronę personelu aptek.

Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Katowicach zwrócił się do wojewody śląskiego z prośbą o wystąpienie do premiera RP lub do Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Katowicach o wydanie decyzji nakładających obowiązek podjęcia określonych czynności zapobiegawczych oraz zaleceń i wytycznych określających sposób postępowania w trakcie realizacji zadań przez osoby prawne, osoby fizyczne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, pracodawców – prowadzących na obszarze województwa śląskiego apteki ogólnodostępne oraz punkty apteczne.

W piśmie wskazuje takie m.in. propozycje:

- zamontowanie w izbach ekspedycyjnych aptek ogólnodostępnych i punktów aptecznych szklanych przesłon (zabudów szklanych) lub wstawienie tymczasowych kurtyn z materiałów nieprzepuszczalnych (przezroczystych ścianek z tworzyw sztucznych), zlokalizowanych między podłogą a sufitem ww. pomieszczeń, bądź obowiązku wydawania zarówno w porze dziennej jak i nocnej, produktów leczniczych, wyrobów medycznych i pozostałego asortymentu aptecznego, wyłącznie za pośrednictwem okienek ekspedycyjnych, służących do nocnej ekspedycji (tzw. „okienka dyżurowe”, „okienka podawcze”);

2) wyznaczenie w izbach ekspedycyjnych aptek ogólnodostępnych i punktów aptecznych „strefy bezpiecznej odległości pacjent-farmaceuta” o długości 1,5 m, która to strefa winna być rozpoznawalna i uwidoczniona w izbie ekspedycyjnej. W „strefie bezpiecznej”, zakazanym jest przebywanie osób;

3) zapewnienie personelowi fachowemu wykonującemu czynności w izbie ekspedycyjnej aptek ogólnodostępnych i punktów aptecznych rękawiczek ochronnych oraz przyłbic ochronnych (gogli naocznych, chroniących przed zakażeniem wirusem, według obowiązujących norm);

4) usunięcie z izb ekspedycyjnych aptek ogólnodostępnych i punktów aptecznych, w częściach dostępnych dla pacjentów, wolnostojących przedmiotów.

