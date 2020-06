SOID zostanie zintegrowany z Platformą P1. Co jeszcze planuje CSIOZ?

Pracujemy nad zmianami w systemie IT służącym do obsługi importu docelowego leków (SOID). Planujemy budowę platformy telemedycznej, jak też ogólnopolskiego systemu e-rejestracji - mówi Agnieszka Kister, dyrektor CSIOZ.

- W najbliższych latach w znacznej mierze chcę postawić na kontynuację. Centrum z powodzeniem uruchomiło e-receptę, Internetowe Konto Pacjenta czy aplikację gabinet.gov.pl. Ważne jest dla mnie, aby dalsze etapy projektu P1 (Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych - red.) były realizowane tak samo sprawnie i skutecznie - mówi w wywiadzie dla Rynku Zdrowia Agnieszka Kister, dyrektor CSIOZ.

CSIOZ wkrótce zmieni swoją nazwę na Centrum e-Zdrowia.

Dyrektor wymieniła także nowe zadania, które stoją przed tą rządową agendą:- Przed nami w najbliższym czasie pilotaż wymiany elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM), a następnie ogólnopolskie wdrożenie tego rozwiązania. To bardzo ważny etap projektu P1, dopełniający dotychczasowy wachlarz e-usług. Stanowić też jednak będzie spore wyzwanie.

Jak tłumaczy, pilotaż wymiany EDM wymagać będzie jeszcze większego niż dotychczas zaangażowania ze strony placówek medycznych i samych lekarzy niż chociażby przy wspomnianej e-recepcie. - Sukces tego przedsięwzięcia będzie zależał nie tylko od zmian technicznych, ale przede wszystkim organizacyjnych. Dlatego chciałabym, aby CSIOZ w możliwie jak największym stopniu wspierało świadczeniodawców, w tym kadrę medyczną, w procesie tej transformacji - mówi.

Dyrektor Kister zaznacza, że system e-Zdrowie nie ogranicza się wyłącznie do Platformy P1. Dlatego drugim celem jest skoncentrowanie się na rozwoju całego systemu e-Zdrowia. Jak wyjaśnia, w tym kontekście wiele ważnych wniosków płynie z ostatnich miesięcy, kiedy w bardzo krótkim czasie udało się stworzyć system EWP (Ewidencja Wjazdów do Polski), będący obecnie chyba kluczowym rozwiązaniem teleinformatycznym, który wspiera walkę z epidemią koronawirusa.

- W systemie tym gromadzone są, między innymi informacje o wszystkich osobach objętych kwarantanną. Są one udostępniane m.in. aplikacji Kwarantanna Domowa czy na potrzeby policji. System ten służy ponadto zlecaniu testów pod kątem COVID-19, a następnie do zwrotnego przekazywania tych wyników. EWP jest zintegrowany z Platformą P1, dzięki czemu; osoba testowana może sprawdzić swoje wyniki na Internetowym Koncie Pacjenta. Można więc powiedzieć, że system EWP - z bardzo małej bazy zbudowanej dosłownie w ciągu weekendu - stał się jednym z ważniejszych narzędzi wspierających walkę z epidemią SARS-CoV-2. To pokazuje również, jak bardzo ważne jest inwestowanie w rozwiązania IT w ochronie zdrowia.