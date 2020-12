Sondaż: czy szczepionka powinna być obowiązkowa? Odpowiadają lekarze

Blisko 60 procent lekarzy uważa, że szczepienie przeciwko COVID-19 nie powinno być obowiązkowe. Dobrowolność w tym względzie rośnie wraz z latami stażu w zawodzie.

Czy szczepionka powinna być obowiązkowa? Odpowiedzi na to pytanie dostarcza sondaż przeprowadzony przez serwis lekarski Konsylium24.pl, w którym zapytano 2834 lekarzy, czy ich zdaniem wprowadzenie obowiązku szczepień przeciw SARS-CoV-2 byłoby dobrym pomysłem.

Okazało się, że choć większość lekarzy zdecydowałoby się poddać szczepieniu, uważają oni, iż powinno ono być nieobowiązkowe – taka odpowiedź padła wśród 58% z nich. Co ciekawe, obowiązek szczepień popiera więcej mężczyzn niż kobiet –34% lekarzy odpowiedziało „tak” – w porównaniu do zaledwie 25% lekarek. Odpowiedź „nie” wybrało natomiast aż 60% kobiet, podczas gdy wśród mężczyzn było to 53%.

Uwzględniając podział na zatrudnienie w lecznictwie otwartym i zamkniętym, 32% lekarzy deklarujących szpital jako główne miejsce pracy (31% szpital powiatowy oraz po 31% szpital wojewódzki lub kliniczny) opowiada się za obowiązkowymi szczepieniami – w porównaniu do 24% zatrudnionych w gabinetach specjalistycznych i 23% lekarzy pracujących w gabinetach POZ. Ci ostatni wybrali odpowiedź „nie” w kolejno 64% i 65% –jeśli zaś chodzi o szpitale, przecząco odpowiedziało 53–55% lekarzy.

Analizie poddano także rozkład odpowiedzi „tak” w zależności od stażu pracy lekarzy. Na pytanie „Czy uważasz, że szczepienie przeciw SARS-CoV-2 powinno być obowiązkowe?” twierdząco odpowiedziało:

•31% lekarzy do 9 lat stażu,

•27% lekarzy powyżej 30 lat stażu,

•25% lekarzy od 10 do 19 lat stażu,

•20% lekarzy od 20 do 29 lat stażu.

Ponadto najwięcej ankietowanych, bo aż 59% –niezależnie od liczby przepracowanych w zawodzie lat –wybrała odpowiedź „nie”.Najwięcej odpowiedzi przeczących padło wśród lekarzy o stażu pracy 20–29 lat (66%) oraz powyżej 30 lat (62%), najmniej natomiast wśród lekarzy o stażu poniżej 9 lat (51%)