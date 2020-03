Sondaż: respondenci uznali swoje zapasy leków za wystarczające

Prawie 30 procent obawia się pogorszenia stanu zdrowia z innego powodu niż koronawirus. Niemal 70 procent uważa, że ma w domowej apteczce wystarczające zapasy leków - wynika z sondażu Centrum Badawczo-Rozwojowego BioStat i Medfile.

Z badania wynika również, iż 72 procent Polaków uważa telemedycynę za najbezpieczniejszą w czasach epidemii formę konsultacji medycznych.

Kobiety (76,7%) uważają telemedycynę za bezpieczną częściej niż mężczyźni (67,5%). Niemal co dziesiąty z respondentów wciąż uważa za bezpieczną wizytę w poradni POZ, przy czym znacznie częściej mężczyźni (13%) niż kobiety (6,1%).

Trudności z dostępem do leków w okresie epidemii koronawirusa odczuwa co piąty Polak, zaś 16,8% deklaruje, że w ogóle go to nie dotyczy (bo na przykład nie zażywa leków). Również co piąty nie ma wystarczających zapasów leków w domowej apteczce. Z zaopatrzeniem w potrzebne leki problemu nie ma natomiast 62% uczestników sondażu. Wystarczające zapasy leków w domowej apteczce ma 69,3% pytanych.

Polacy w większości nie obawiają się pogorszenia swojego stanu zdrowia z powodu ograniczeń związanych z epidemią koronawirusa, z innego powodu niż zakażenie koronawirusem. Bez obaw myśli o swoim zdrowiu w sumie 59,7% uczestników sondażu. Pewne obawy co do pogorszenia stanu zdrowia z innego powodu niż koronawirus zgłasza 22,3% pytanych, zaś dalszych 7,3% boi się zdecydowanie.

Sondaż metodą CAWI zrealizowano 22 marca 2020 roku na grupie 1000 mieszkańców Polski.