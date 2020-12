Spółki razem pracują nad komercjalizacją terapii CAR-T

Bayer AG i Atara Biotherapeutics ogłosiły podpisanie ogólnoświatowej umowy licencyjnej na wyłączność dotyczącej nowej generacji terapii komórkowej CAR-T ukierunkowanej na mezotelinę w leczeniu nowotworów litych.

Umowa obejmuje prace rozwojowe nad cząsteczką kandydatem ATA3271, silną immunoterapią allogenicznymi komórkami T nowej generacji i jej autologiczną odmianą ATA2271 w leczeniu nowotworów z silną ekspresją mezoteliny, takich jak złośliwy międzybłoniak opłucnej i niedrobnokomórkowy rak płuca.

Zgodnie z postanowieniami umowy Atara będzie kierowała badaniami umożliwiającymi złożenie wniosku o rejestrację nowego leku badanego (IND) i procesem prac rozwojowych ATA3271, natomiast Bayer będzie odpowiedzialny za złożenie wniosku IND i późniejsze badania kliniczne oraz komercjalizację.

Spółka Atara będzie odpowiedzialna za trwające badanie fazy 1 ATA2271. Wniosek IND dotyczący tego badania został zatwierdzony i badanie zostało rozpoczęte. Spółka otrzyma płatność z góry w wysokości 60 mln dolarów amerykańskich i jest uprawniona do otrzymania płatności od spółki Bayer po osiągnięciu kamieni milowych w zakresie prac rozwojowych, regulacji i komercjalizacji w łącznej kwocie 610 mln dolarów amerykańskich plus wynagrodzenia z tytułu tantiem z ewentualnej przyszłej sprzedaży w wysokości rosnącej progowo do niskich dwucyfrowych procentowych wartości przychodów netto ze sprzedaży.

W ramach transakcji Atara będzie także świadczyła usługi produkcji do badań translacyjnych i klinicznych, które będą refundowane przez Bayer. Dodatkowo, przez ograniczony okres, spółce Bayer przysługuje niewyłączne prawo negocjowania licencji na dodatkowych kandydatów na produkty CAR-T spółki Atara.