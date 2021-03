Sprzedaż szczepionek na grypę była rekordowa. Ale nie dla aptek

W sezonie 2020/2021 zostało sprzedanych 2 300 819 dawek szczepionki przeciw grypie, co stanowi wzrost całego rynku o 45 procent. Ale apteki niewiele na tym wzroście zarobiły.

Za 45 procentowy wzrost liczby sprzedanych szczepionek przeciw grypie w sezonie 2020/2021 odpowiada przede wszystkim rynek publiczny

Apteki wydały o 2 procent więcej szczepionek niż przed rokiem, a placówki medyczne o 4%

Odnotowano wzrost zainteresowania szczepieniami dzieci (wzrost o 124,08% u dzieci do 5 r.ż.)

Eksperci Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy przygotowali wytyczne postępowania w sezonie grypowym 2021/2022. Przewidują znaczny wzrost zainteresowania szczepieniami przeciw grypie, biorąc pod uwagę zwiększoną dystrybucję w mijającym sezonie.

"Przewidujemy także scenariusz, w którym dojdzie do niedoboru szczepionek. Dlatego obecnie tak ważne jest zapewnienie optymalnej liczby dawek szczepionki przeciw grypie, by zrealizować maksymalną możliwą dostępność do szczepionek i do szczepień oraz zapobiec niszczeniu niewykorzystanych dawek. Przy kumulacji akcji masowych szczepień przeciw COVID-19 i grypie kluczowe będzie maksymalne udrożnienie sytemu ich realizacji" - napisano w wytycznych (załącznik).

Tylko 2% więcej w aptekach

W dokumencie podsumowano też sezon grypowy 2020/2021. W tym roku poziom wszczepialności w populacji ogólnej jest znacząco wyższy niż w latach ubiegłych i oszacowano go na poziomie 6,03%. "Według naszych szacunków w sezonie 2020/2021 zostało sprzedanych 2 300 819 dawek, co stanowi wzrost całego rynku o 45 procent" - informuje OPZG.

Z zestawienia liczby szczepionek rozdystrybuowanych w poszczególnych segmentach i kanałach rynkowych w czasie dwóch ostatnich sezonów grypowych wynika, że apteki wydały o 2 procent więcej szczepionek niż przed rokiem, a placówki medyczne o 4%.

Za ten 45 procentowy wzrost odpowiada przede wszystkim rynek publiczny.

Szczepienia dzieci - wzrost o 124,08%

OPZG przedstawił też poziom wyszczepialności w poszczególnych grupach wiekowych w sezonie 2019/2020 i 2020/2021.

Najliczniejszą grupą, która skorzystała ze szczepień byli seniorzy. Choć wyszczepialność w tym sezonie wśród seniorów wyniosła 18,45%, to jednak wzrost wyrażony w dawkach jest stosunkowo mały, co prawdopodobnie wynika z ograniczonej dostępności szczepionek w aptekach.

Ponadto pojawiła się nowa, donosowa szczepionka dla dzieci i refundacja szczepień przeciw grypie dla najmłodszych, co otworzyło szerszą dyskusję o potrzebie profilaktyki grypy w tej grupie ryzyka oraz zdecydowanie przełożyło się na wzrost zainteresowania szczepieniami dzieci (wzrost o 124,08% u dzieci do 5 r.ż oraz o 43,93% u dzieci w wieku 6-17 r.ż.).

Kolejną grupą osób chętnie korzystających z możliwości szczepień byli dorośli (zdrowi, z grup ryzyka oraz personel medyczny), w której zmiana w poziomie liczby dawek w stosunku do roku ubiegłego wyniosła aż 89,64%.

Zapotrzebowanie: 3,3 mln dawek

"Biorąc pod uwagę zidentyfikowane czynniki, zagrożenia wynikające z kumulacji dwóch dużych akcji szczepień (grypa i COVID-19) oraz dotychczasowe zainteresowanie szczepieniami przeciw grypie, szacujemy, że w sezonie 2021/2022 realne do zaspokojenia zapotrzebowanie na szczepionki przeciw grypie będzie oscylować wokół liczby 3 330 000 dawek" - ocenia OPZG.

- W związku z globalnym deficytem szczepionek, obawiamy się, że zdolności produkcyjne firm nie będą w stanie w pełni pokryć zapotrzebowania światowego, co będzie skutkowało ograniczoną dostępnością produktu na poszczególnych rynkach - napisano.

Dlatego OPZG zaleca, by wcześniejszej zaplanować wielkości i terminy dostaw.