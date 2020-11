Strategia 3.0 walki z pandemią. Do akcji wkracza wojsko

Adam Niedzielski zapowiedział, że resort zwróci do ministra obrony narodowej, aby do każdego szpitala została skierowana osoba - żołnierz wojsk terytorialnych czy armii operacyjnej, który będzie odpowiadał za aktualizowanie systemu wolnych łóżek covidowych.

3 listopada tuż po godzinie 16 na specjalnie zwołanej konferencji prasowej szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michał Dworczyk oraz minister zdrowia Adam Niedzielski oficjalnie przedstawili szczegóły najnowszej strategii walki z pandemią COVID-19. Sporo uwagi poświęcono rozbudowie bazy łóżek w szpitalach (także tymczasowych) oraz w izolatoriach. Nowością ma być pomoc wojska w administrowaniu łóżkami covidowymi w lecznicach.

"To nie jest żadne przejmowanie szpitali"

Minister zdrowia Adam Niedzielski zapowiedział, że resort zwróci do ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka, który już deklarował wsparcie, "aby do każdego szpitala została skierowana osoba - żołnierz wojsk terytorialnych czy armii operacyjnej", który będzie odpowiadał za aktualizowanie systemu wolnych łóżek covidowych. Takie rozwiązanie - zdaniem Niedzielskiego - ma być bardziej obiektywne.

- Jednocześnie w tym tygodniu wprowadzimy też rozwiązanie na poziomie rozporządzenia ministra zdrowia, które będzie zobowiązywało do odświeżania zawartości systemu co najmniej co 3 godziny. Do tej pory ten system był wypełniany raz dziennie - poinformował szef resortu zdrowia.

Dodał, że ministerstwo widzi "korkowanie się systemu ratownictwa medycznego", dlatego traktuje to zagadnienie jako najwyższy priorytet.

Niedzielski zapytany, jakie umocowanie prawne będą mieli żołnierze w szpitalach, odpowiedział:

- Podkreślam słowo "pomoc" w tej kwestii. To nie jest żadne przejmowanie szpitali, żaden scenariusz zarządzania komisarycznego. Chodzi o wsparcie. Bardzo często szpitale, gdy prowadzimy dialog, mówią, że trudno jest znaleźć personel, który mógłby te dane (o łóżkach covidowych red.) uzupełniać w ramach zasobów (kadrowych - red.), którymi dysponuje. A my z całą pewnością nie chcemy sobie pozwolić na to, aby takie zadania wykonywały osoby, które mogą sprawować opiekę nad pacjentami - tłumaczył Niedzielski.

Zaznaczył, że "to jest forma wsparcia, pomocy" i formalnie można ją wprowadzić poprzez polecenie, skierowanie, wydane przez wojewodę. Dodał jednak, że będzie to jeszcze uzgadniane z ministrem Błaszczakiem.