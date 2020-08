Suplementy diety: duże wzrosty z powodu COVID-19

Zgodnie z badaniem przeprowadzonym przez firmę Nielsen, sprzedaż wszystkich produktów w segmencie OTC/HC, w okresie marzec-maj 2020 wzrosła o 39 procent (fot. archiwum)

Prognozy rynkowe przed wybuchem pandemii COVID-19 wskazywały, że do 2026 r. wartość rynku suplementów diety wzrośnie do 74.14 bilionów dolarów. Oznaczałoby to wzrost o 6,34 proc. w skali roku. Wzrosty są jednak większe z powodu pandemii.

W wyniku ograniczeń w handlu detalicznym i dostępie do usług, pandemia koronawirusa w znaczny sposób wpłynęła na światową gospodarkę, powodując spadek i wzrost zapotrzebowania na produkty z różnych branż. Nastąpiły zmiany w preferencjach i priorytetach zakupowych konsumentów, a także w kanałach dystrybucji produktów na rzecz kanałów internetowych. Zyskały na tym produkty zorientowane na ochronę zdrowia. Pomimo zapowiadanego spadku PKB w bieżącym roku, sektor farmaceutyczny i zaliczany do niego segment produktów OTC/HC, czyli leków oraz produktów bez recepty, jest jednym z najmniej dotkniętych obecną sytuacją sektorów gospodarki. Firmy działające w tym sektorze nie tylko utrzymały poziom swojej sprzedaży, lecz również znacząco go zwiększyły. Zgodnie z badaniem przeprowadzonym przez firmę Nielsen, sprzedaż wszystkich produktów w segmencie OTC/HC, w okresie marzec-maj 2020 wzrosła o 39 procent. Panująca w 2008 roku recesja w Stanach Zjednoczonych znacznie przyczyniła się do wzrostu sprzedaży suplementów diety. Konsumenci zaczęli znacznie częściej sięgać po tego typu produkty, ponieważ postrzegali je jako niedrogi sposób na utrzymanie zdrowia. Wraz z wybuchem pandemii COVID-19, zaobserwowano podobną zależność - konsumenci zaczęli masowo sięgać po suplementy diety z myślą o wzmocnieniu swojej odporności lub zachowaniu zdrowia. Duży niepokój i wiele niewiadomych wynikających z następstw zakażenia wirusem SARS-Cov-2 tj. przebiegu choroby COVID-19 i komplikacji po jej przebyciu, skłoniło wiele osób do próby przejęcia kontroli nad własnym zdrowiem i zapewnieniu sobie bezpieczeństwa. Strach przed utratą zdrowia spowodował wzrost popytu na witaminy i produkty mające zapewnić gwarancję pozostania w dobrym zdrowiu. - Warto jednak pamiętać, że suplementy diety są środkiem spożywczym, których celem jest uzupełnienie normalnej diety. Produkty te - choć często mylone z produktami leczniczymi, nie leczą ani nie zapobiegają chorobom, a w wyniku nieodpowiedniego stosowania mogą nawet zaszkodzić. Są one łatwo dostępne i cieszą się dużą popularnością, dlatego też w okresach wzmożonej zachorowalności, pomagają we wspieraniu ogólnego zdrowia i utrzymaniu dobrego samopoczucia - komentuje Adrianna Pyrzanowska, Project Manager w MDR Regulator. Według danych Fortune Business Insights na rok 2018 r., globalny rynek suplementów diety był wart 45.75 bilionów dolarów, zaś szacunki sprzed pandemii prognozowały niemal dwukrotnym wzrost jego wartości do roku 2026. W kontekście obecnych wydarzeń, wydaje się, że będzie on jeszcze wyższy.

